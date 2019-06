Die besten OnePlus 6T Angebote im Juni

Dennis Steimels

Wir zeigen Ihnen, wo Sie die verschiedenen Versionen des Top-Smartphone OnePlus 6T am günstigsten finden!

Die Preise von OnePlus 6T-Smartphones sind die letzten Monate bei allen Händlern gesunken. Wir zeigen Ihnen, bei welchen Online-Shops Sie das OnePlus 6T derzeit am günstigsten kaufen können (ohne Mobilfunkvertrag):

OnePlus 6T Midnight Black, 8GB RAM, 128GB Speicher – ab 510 Euro:

eBay: 510 Euro kostenlose Lieferung

Amazon: 524 Euro kostenlose Lieferung

Alternate: 529 Euro plus Versand



OnePlus 6T Mirror Black, 8GB RAM, 128GB Speicher – ab 511 Euro:

eBay: 511 Euro kostenlose Lieferung

Galaxus: 518 Euro kostenlose Lieferung

Amazon: 518 Euro kostenlose Lieferung



OnePlus 6T Midnight Black, 8GB RAM, 256GB Speicher - ab 565 Euro:

Real: 565 Euro kostenlose Lieferung

eBay: 565 Euro kostenlose Lieferung

Amazon: 608,95 Euro kostenlose Lieferung



OnePlus 6T Mirror Black, 6GB RAM, 128GB Speicher – ab 499 Euro:

eBay: 499 Euro kostenlose Lieferung

Alternate: 519 Euro plus Versand

Amazon: 518 Euro kostenlose Lieferung



OnePlus 6T Thunder Purple, 8GB RAM 128GB Speicher - ab 528 Euro:

Real: 528 Euro kostenlose Lieferung

Alternate: 529 Euro plus Versand

Amazon: 548 Euro kostenlose Lieferung

Video-Beschreibung einblenden Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat heute sein neuestes Modell vorgestellt: Das OnePlus 6T.

Dennis hat sich das Telefon schon mal genauer angeschaut. Am Design hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Oder doch? Der im Bildschirm integrierte Fingerabdruck-Sensor sowie die schmale Notch überzeugen jedenfalls sofort. Was das OnePlus 6T für Dennis zum perfekten Allrounder macht, erfahrt ihr in diesem Video!





Was wir vom OnePlus 6T halten

Unlock The Speed - das ist der Slogan des OnePlus 6T. Und tatsächlich ist das Handy voll auf Performance getrimmt, was wir in den Benchmarks, aber auch in der Praxis merken: Der Prozessor ist extrem leistungsstark, Android 9 zusammen mit OxygenOS 9 läuft super stabil und flüssig! Und der im Display integrierte Fingerabdruck-Sensor funktioniert etwas schneller als in der Konkurrenz wie dem Mate 20 Pro (Test) . Es macht aber nicht nur Spaß, das 6T zu bedienen, sondern auch, es in der Hand zu halten. Vor allem die matte Version fühlt sich sehr angenehm an, die Verarbeitung ist top! Außerdem hält OnePlus die Notch sehr klein, wodurch sie überhaupt nicht stört. Die Kamera-Hardware hat sich zwar nicht geändert zum Vorgänger, aufgrund der Software-Optimierungen ist die Fotoqualität aber besser geworden.

Die aktuell besten Deals finden Sie auch in unserem PC-Welt-Preisvergleich: Preise für OnePlus 6T hier vergleichen