Keine Fußball-WM ohne witzige, skurrile, sinnvolle oder sinnlose Gadgets. Wir zeigen das beste Zubehör für Fußball-Fans zur WM.

Vergrößern Die besten Gadgets zur Fußball-WM 2018: Mehr als nur Tröten & Pfeifen © TK Gruppe Timo Klingler

Am 14. Juni tritt Russland gegen Saudi-Arabien an. Um 17.00 Uhr unserer Zeit eröffnet dieses Spiel in Moskau die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Bis zum 15. Juli, wenn das Finale ebenfalls wieder in Moskau um 17.00 Uhr stattfindet, gibt es für Fußball-Fans keine anderen wichtigen Termine mehr. Tipp: So sehen Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gratis jederzeit und überall.



Sie suchen für dieses Fußball-Großereignis noch die richtigen Gadgets? Wir haben einige Vorschläge.

Das offizielle Maskottchen zur Fußball-WM in Russland heißt Zabivaka . Dabei handelt es sich um einen Wolf – der Wolf von den Olympischen Winterspielen in Sarajewo 1984 lässt grüßen. Dieses possierliche Stoff-Wölfchen bekommen Sie für knapp 19 Euro. Für 17 Euro bekommen Sie den Wolf auch auf einem Plüschkissen.

Vergrößern WM Planer 2018 Russland im XL Maxi Poster Format 61x91,5 © empireposter

Dazu passend gibt es auch einen Poster-großen WM-Planer für 14 Euro.



Gartenschmuck: Lichterketten und Gartenzwerge

Wenn Sie bei sich im Garten eine Fußball-Party veranstalten, dann peppen Sie Ihren Garten mit Lichterketten auf, die ihren Strom ökologisch korrekt von der Sonne beziehen. Solche farbigen Solar-Lichterketten kosten um die 13 Euro und lassen sich auch noch nach der WM als Gartenschmuck verwenden.



Sie wollen Ihre Fußball-Begeisterung im Garten längerfristig zum Ausdruck bringen? Dann stellen Sie sich doch einen passenden Gartenzwerg auf. Für rund 50 Euro grüßt der kleine Wicht Ihre Besucher.

Vergrößern Gartenzwerg

Fan-Artikel: Brillen, Hüte, Armbänder

Die Fußball-WM findet bekanntlich im Sommer statt. Da macht eine Sonnenbrille Sinn. Aber nicht einfach nur eine dunkle Brille, sondern eine in den Farben Ihres Landes. Solche Fan-Brillen zum Beispiel in Schwarz-Rot-Gold kosten im 12er-Pack für die ganze Mannschaft nur um die 21 Euro. Es gibt sie natürlich auch in kleineren Stückzahlen. Dazu brauchen Sie dann logischerweise die passenden Armbänder oder Bang-Bang-Sticks und eine Fahne sowieso. Es gibt auch komplette Fahnensets mit den Flaggen aller an der WM teilnehmenden Staaten.

Vergrößern Sonnenbrillen

Falls Sie Schwarz-Rot-Gold auch im Gesicht tragen wollen: Der Schminkstift macht es möglich. Idealerweise kaufen Sie sich gleich ein komplettes Fan-Set mit Sonnenhut, der Sie vor einem Sonnenbrand beziehungsweise Sonnenstich bewahrt. Diesen schwarz-rot-goldenen Hut gibt es natürlich auch einzeln für rund 2,50 Euro. Alternative scharz-rot-goldene Kopfbedeckungen finden Sie hier für 8 Euro und hier für 6,99 Euro.

Apropos Schminke: Falls Sie zum Public Viewing als Bundes-Jogi alias Jogi Löw gehen wollen - hier gibt es für 20 Euro die passende Maske.

Vergrößern Bundestrainer Latex Party Maske Fußball Weltmeisterschaft 2018 © paket4u

Sie sind mit dem Gepfeife des Schiedsrichters nicht zufrieden? So was soll ja vorkommen. Dann pfeifen Sie doch selbst. Die passende Trillerpfeife samt Halsband kostet nicht einmal 2 Euro. Fließt dann in der Hitze des Spiels nicht nur das Bier, sondern auch der Schweiß in Strömen, dann brauchen Sie auch noch Schweißbänder. Natürlich ebenfalls in den passenden Farben. Ein komplettes Rundum-Fanartikelset wie auf dem Aufmacherbild zu dieser Meldung abgebildet mit 1x Deutschlandflagge Deutschlandfahne mit Adler, 1x Fanhut Falthut, 1x Armband Silikonarmband, 1x Fußballtröte, 1x Schminkstift, 1x Schweißarmband, 1x Fanschal Schal und 1x WM Planer DIN A3 bekommen Sie für knapp 18 Euro.

Ab ins Bett

Sie können mit der Fußball-WM auch ins Bett gehen. Für 35 Euro bekommen Sie diese Fan-Bettwäsche und bereits für 14 Euro gibt es diesen Bezug.



Für den fahrbaren Untersatz

Auto-Fahnen für die Seitenscheiben des PKWs sind seit der WM 2006 in Deutschland ein Muss. Achten Sie beim Kauf darauf, dass diese einigermaßen stabil sind. Die passenden Überzieher für die Außenspiegel Ihres Autos kosten wiederum 8,50 Euro.

Falls Sie auch während der Fahrt den Fußball immer fest im Griff haben wollen, eignet sich dieser Lenkradbezug für Sie. Achtung: Achten Sie darauf, dass der Lenkradbezug fest auf dem Lenkrad sitzt und bei plötzlichen Reißmanövern nicht abrutscht!



Tröten: Mehr Lärm geht immer

Die Vuvuzela ist ein Blasinstrument aus Südafrika. Seit der WM 2010 in Südafrika dürfte so ziemlich jeder Fußball-Interessierte diese Lärmquelle kennen. Auch für die Fußball-WM in Russland dürften sich Vuvuzelas wieder als Instrument der Beschallung empfehlen. Es gibt diese Blasinstrumente in verschiedenen Farben und Preisklassen. Favorisieren Sie dagegen eher klassische Tröten, so können Sie sich natürlich auch damit für die kommende WM rüsten: Ab zirka 5 Euro sind Sie mit dabei und können gehörig nerven.



Bier: Kühlung für unterwegs

Zu einer echten Fußball-Party gehört Bier. Doch gerade im Sommer muss das Bier kühl bleiben. Mit einer Getränkekasten-Kühlbox können Sie das köstliche Nass zum Public Viewing schleppen und sich dort erfrischend in die gierige Kehle schütten. Sofern Sie nicht gleich einen ganzen Kasten, sondern nur einzelne Flaschen kühlen wollen, gibt es auch dafür die passende Lösung.

Bierzapf- und Bierbrauanlagen

Apropos Bier: Richtig cool wird der bierselige Fußball-Event mit einer eigenen Bierzapfanlage. Der Preisrahmen für solche Bierzapfanlagen variiert allerdings erheblich. Einen sehr günstigen Einstieg bietet die 4,0-Liter-Biersäule für rund 25 Euro. Die Kühlung erfolgt dabei über Eiswürfel. Für rund 80 Euro bekommt man den Syntrox Germany Bierkühler. Darin legen Sie ein 5-Liter-Bierfass ein. Die Kühlung erfolgt über strombetrieben.



Ein echter Hingucker ist die mobile Zapfanlange zum auf den Rücken schnallen. Damit sind Sie immer bestens mit 3 Liter Bier versorgt. Knapp 30 Euro kostet diese Lösung. Für das Kühlen unterwegs eignet sich zudem eine klassische Kühlbox wie diese für rund 46 Euro.



Einen Schritt weiter als die Bierzapfanlagen gehen die Bierbrauanlagen. Verblüffen Sie Ihre Fußballgäste doch mit selbst gebrautem Bier. Solche Anlagen kosten ab zirka 170 bis 250 Euro, wenn man die preiswerteren Lösungen heranzieht.



Hochprozentiges selbst brennen

Falls Sie Ihre Gäste mit härteren Getränken als Bier beglücken wollen, so können Sie auch den Kauf von Destilliergeräten für das Brenne von Schnaps in Erwägung ziehen. Für rund 163 Euro oder 270 Euro gibt es durchaus bezahlbare Lösungen.

Falls Sie das gemeinsame Fußballerlebnis mit einer Cocktailparty verbinden, so finden Sie hier für 13 Euro die passenden Cocktailspieße mit den Fahnen aller teilnehmenden Staaten.

Vergrößern KRONLY Cocktailspieße WM 2018 alle 32 Länder Fahnen Fußball © KRONLY

Tischkicker: Etwas Sport, aber nicht zu viel davon

Fußball gucken ist ja schön und gut, aber hin und wieder tut es gut, auch selber mal zu spielen. Auf die Schnelle geht das am leichtesten und mit relativ geringem Verletzungsrisiko mit einem kleinen Tischkicker. Es gibt sogar einen Bierkasten-Kicker, den man auf dem Bierkasten anbringt.

Vergrößern Tischkicker für Bierkasten - was will Man(n) mehr?

Grill-Zubehör: Männersache

Ein schönes Fußball-Spiel lässt sich im Freien am besten beim Grillen genießen. Denn mit irgendetwas muss Man(n) ja das Bier verdünnen. Für unterwegs dürfte ein kleiner Holzkohlegrill das Mittel der Wahl sein. Zum Beispiel ein kleiner Kugelgrill oder ein Tischgrill. Damit das Anzünden der Kohle nicht zur Lachnummer wird, empfiehlt sich dringend der Einsatz eines Anzündkamins, der auch als Kohlestarter bezeichnet wird. Und natürlich brauchen Sie eine Grillzange.

Grillen Sie dagegen zu Hause, dann können Sie auch einen Elektrogrill verwenden, die es durchaus schon für um die 40 Euro gibt.



Zum perfekten Grillmeister wird Mann erst durch die passende Grillschürze. Diese hier trägt bereits die Aussicht auf den Gewinn der Weltmeisterschaft in Putins Reich als Aufdruck.

Vergrößern Grillschürze

Notzelt

Falls Sie mit Freunden im Freien feiern und plötzlich von einem Regenschauer überrascht werden, dann sorgt ein schnell aufbaubares Notzelt dafür, dass Sie trocken bleiben. Solche Notzelte kosten nur um die zehn Euro. Und Ihren Garten schmücken Sie passend mit einer Girlande in den Nationalfarben.

DVB-T2-Empfänger

Sie wollen außer Haus die WM gucken, doch nirgends ist eine Public-Viewing-Area oder ein Biergarten mit Fernseher in der Nähe? Und Ihr Mobilfunkvertrag gibt nicht genügend monatliches Datenvolumen her, damit Sie die Spiele auf dem Smartphone anschauen können? Dann besorgen Sie sich doch einen kleinen DVB-T2-Fernseher. Für rund 70 Euro können Sie damit – DVB-T2-Empfang vor Ort vorausgesetzt – die Spiele auch im Freien genießen. Das klappt auch mit einem DVB-T2-Stick für das Notebook.



Selbstverständlich haben auch die Handy-Hüllen-Hersteller reagiert und bieten passende Hüllen zur WM an. Für iPhone 6 oder Samsung Galaxy S7 oder iPhone 8 Plus oder iPhone 8 und Samsung Galaxy S9, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Hüllen gibt es in den Nationalfarben der diversen WM-Teilnehmer.



Für das perfekte Untendrunter beziehungsweise wenn die Damen auch beim Baden ihre Begeisterung für die Fußball-WM in Russland zeigen wollen, gibt es knackige Bikinis in den Nationalfarben. Die Preise gehen von knapp 16 Euro über 19 Euro bis knapp 25 Euro.

Vergrößern Bikini

Für nicht ganz 16 Euro gibt es auch ein Schiedsrichterinnen-Kostüm.



Für den Fall, dass sich ein Spiel zu einem nervenaufreibenden Horrorevent entwickelt, gibt es Antistress-Bälle. Idealerweise im 4er-Pack, damit sich gleich die ganze Familie oder die komplette Kumpelrunde damit entspannen kann.