Diashow Premium 8: Wir verschenken die Vollversion!

Wir schenken Ihnen die Vollversion von Diashow Premium 8. Greifen Sie schnell zu, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Vergrößern Aquasoft Diashow 8 Premium jetzt gratis abstauben - für kurze Zeit! © Aquasoft

24 Stunden lang bieten wir Ihnen gemeinsam mit Aquasoft eine tolle Vollversion gratis zum Download an. Die Aktion startet am Montag (27.11.) um 10 Uhr und endet am Dienstag (28.11.) um 10 Uhr.

Bei der Vollversion handelt es sich um Aquasofts Diashow Premium 8. Die Software beinhaltet eine Vielzahl an Filtern, Effekten und kreativen Bearbeitungstools, um aus Ihren Bildern eine beeindruckende Show für Freunde und Familie zu machen. Für die Animation von Fotos mit Kamerafahrten, Panorama-Schwenk- und Zoom-Effekt ist dieses Tool ebenfalls geeignet. Es bietet darüber hinaus Color- und Überblendfilter, die Möglichkeit Musik und Geräusche szenengenau einzubinden und Fotos für eine ruckel- und flimmerfreie TV-Wiedergabe zu optimieren.

Vergrößern Aquasoft Diashow Premium 8 © Aquasoft

Ihre Kreationen können Sie in die HD-Videoformate H.264, MP4 oder WMV exportieren oder auf Blu-Ray-Disc oder AVCHD brennen. Praktisch ist auch der in der Software integrierte Kartenassistent, mit dem Sie einen Zugriff auf umfangreiches Kartenmaterial erhalten und mit der Routenanimation ihre Reiserouten zeigen können.

Hier geht´s zum Download!

Die Vollversion erhalten Sie nach einem Klick auf den folgenden Link – beachten Sie bitte dort auch die Download-Hinweise!

Download: Aquasoft Diashow Premium 8 (Vollversion)

(Link aktiv vom 27.11., 10 Uhr bis 28.11., 10 Uhr – anschließend ist kein Download mehr möglich. Außerdem sollte die Vollversion sofort aktiviert werden. Anschließend können Sie Diashow Premium 8 dauerhaft nutzen.)

Tipp: Über diesen Link können Sie günstig auch auf die aktuelle Version 10 von Aquasoft Diashow Premium wechseln.



Im folgenden Video-Clip werden die wichtigsten Funktionen von Diashow 8 Premium kurz vorgestellt: