Diablo 3: Nintendo-Switch-Bundle angekündigt

Blizzard und Nintendo veröffentlichen zum Start von Diablo 3 für Nintendos Switch ein spezielles Konsolen-Bundle.

Vergrößern Das Diablo-Bundle mit Nintendos Switch ist ab November erhältlich. © Blizzard / Nintendo

Am 2. November erscheint mit der Diablo III: Eternal Edition eine Portierung des Action-Rollenspiels Diablo III für die Nintendo-Konsole Switch. Die Compilation, die bereits seit Sommer 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, beinhaltet neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen Diablo III: Reaper of Souls und Diablo III: Rise of the Necromancer.

Anlässlich der Veröffentlichung wird ab 2. November auch ein spezielles Konsolen-Bundle in den Händlerregalen zu finden sein. Das Paket beinhaltet eine Nintendo Switch mit Station und Tasche im Diablo-III-Design sowie einen Download-Code für die Diablo III: Eternal Collection. Switch Besitzer erhalten außerdem ein spezielles Rüstungsteil, das an Ganondorf, dem Schurken aus der The Legend of Zelda Reihe angelehnt ist, sowie weitere von Zelda inspirierte Extras.

Diablo III ist ein Action-Rollenspiel. Der Nachfolger zu Blizzards Diablo II ist bereits seit 2012 für Windows und MacOS erhältlich. Im Herbst 2013 folgten Umsetzungen für PlayStation 3 und Xbox 360. Das Rollenspiel wurde mittlerweile auch für die PlayStation 4 und die Xbox One portiert. Die Spielwelt wurde in den vergangenen sechs Jahren durch zahlreiche Updates und zwei große AddOns erweitert. Ein Jahr nach den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft kommt der beliebte Titel nun auch auf Nintendos Switch.