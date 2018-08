Diablo 3 kommt mit Zusatzinhalten auf die Switch

Der Klassiker Diablo 3 kommt noch 2018 als Eternal Edition mit Zusatzinhalten aus Zelda auf die Switch.

Vergrößern Diablo 3 erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo-Konsole Switch. © blizzard.com

Nintendos Switch-Konsole gehört zu den wenigen Plattformen, auf denen das Action-Rollenspiel "Diablo 3" noch nicht verfügbar ist. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. Laut einem mittlerweile offline genommenen Artikel von Forbes soll die „Eternal Edition“ von "Diablo 3" neben dem Hauptspiel alle bislang veröffentlichten Zusatzinhalte umfassen. Der Preis der Switch-Version werde bei knapp 60 US-Dollar liegen, ein Schnäppchen wird der Klassiker aus dem Jahr 2012 also nicht werden.

Um die Switch-Besitzer dennoch zum Kauf zu bewegen, enthält die "Eternal Edition" mehrere an die Nintendo-Marke "The Legend of Zelda" angepasste Inhalte. So lässt sich der Barbar beispielsweise mit einem kosmetischen Rüstungs-Set in den Zelda-Bösewicht Ganondorf verwandeln. Daneben findet sich ein Tri-Force Portrait-Rahmen, ein Hühnchen-Begleiter und ein „Echoes of the Mask“-Flügel in der Switch-Version von "Diablo 3". Doch auch spielerisch wurde der Klassiker an die Möglichkeiten der Switch angepasst: Bis zu vier Spieler sollen an einer Konsole auf Monsterjagd gehen können, alternativ steht der Multiplayer auch auf vier Konsolen zur Verfügung, sogar ohne Internetverbindung. Mit fremden Menschen lassen sich Spiele mit dem im September startenden Dienst Switch Online starten. Dadurch wandern auch die Spielstände sicher in die Cloud.

