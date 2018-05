Developer Week: Lernen Sie 4 Tage lang von den Besten

Die Developer Week vom 25. bis 28. Juni 2018 bietet über 150 Vorträge und Workshops für Software-Entwickler, Projektleiter und Manager. Von Profis für Profis. Zu Themen rund um Python, Android, .NET, HTML5, JavaScript, SQL etc. Melden Sie sich jetzt an!

Vom 25. bis 28. Juni 2018 findet die Developer Week auf dem Messegelände in Nürnberg statt. Die Developer-Week ist eine der größten unabhängigen Entwickler-Konferenzen Europas für Software-Entwickler, Projektleiter und Manager. 150 Referenten vermitteln in mehr als 170 Sessions und 12 Ganztagesworkshops ihr Wissen an die Besucher.



Die Highlights im Überblick:

* über 150 Vorträge

* Mehr als 130 internationale Top-Experten

* 30 Thementracks

* Ganztages-Workshops vom 26.-28. Juni 2018

* Exklusive Einblicke von Silicon-Valley Firmen

* Innovative Firmen in der Fachausstellung

* Kinderbetreuung im DWX-Kindergarten



Sie können sich hier sofort zur Developer Week vom 25. bis 28. Juni anmelden



Darum geht es: Die DWX richtet sich an Entscheider und Entwickler in IT- und Entwicklungsabteilungen, die Desktop- und mobile Anwendungen sowie Webapplikationen entwickeln. Insgesamt bietet die DWX 3 Tage Konferenz und 13 ganztägige Workshops vom 26. bis 28. Juni 2018. Neben dem Hauptprogramm können Sie bei den Abend-Events in entspannter Atmosphäre noch weiter lernen und sich austauschen.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

* 3-in-1-Ticket: Bei Buchung der DWX besuchen Sie zusätzlich kostenfrei die zeitgleich stattfindende Smart Data Developer Conference und Python@DWX

* Abend-Events mit Networking unter Entwicklern, Coding und eine Menge Spaß

* Ganztagesverpflegung inkl. Getränke und Dinner

* Kostenfrei: WLAN, Garderobe, Shuttleservice, Zertifikat nach der Veranstaltung

* Cooles Extra: Übertragung des WM-Spiels Südkorea vs. Deutschland



Bei Eingabe des folgenden Codes bei der Anmeldung erhalten Sie alle Aufzeichnungen der letzten Developer Week kostenfrei und greifen somit auf einen Schatz von über 150 Stunden Material zu. Den Zugang zu den Videos erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung.



Code: DWX18PCWeltSessions



Jetzt hier Ticket sichern! Von den Besten lernen! Seien Sie dabei vom 25. bis 28. Juni 2018 in Nürnberg.



Hier nur einige wenige ausgewählte Beispiele für die Themen der Developer Week: Echtes Cross-Platform mit HTML5 und JavaScript – in Action!, Flexible Architekturen mit Workflows, Android Apps mit Xamarin entwickeln, Serverless Azure: Event-basierte Microservices, Was sollten Sie über .NET Core wissen? SQL Server 2017 für Entwickler, .NET Code Sharing, GPU Computing mit Java, Kuck mal, Node.js! Einstieg für .NET Entwickler, WebAssembly und Blazor: Wie .NET jetzt auch im Browser rockt, Die moderne Desktop-Anwendung von heute, Den C#-Turbo zünden, UI Tests für Android, iOS und Windows mit Appium, Java 10 and beyond, Holographische Telepräsenz mit der Hololens, Scrum vs. DevOps, HTTP-Services ganz praktisch...