Deutscher sperrte Donald Trumps Twitterkonto

Ein Mann namens Bahtiyar Duysak soll am 3. November 2017 das Twitterkonto von US-Präsident Donald Trump abgeschaltet haben, wie die US-Technikseite Techcrunch berichtet. Also den Account realDonaldTrump, von dem aus Donald Trump die meisten seiner Tweets versendet – POTUS, das offizielle Twitterkonto des US-Präsidenten, verwendet Trump weniger häufig. Für elf Minuten schwieg damals der Twitteraccount, von dem aus Donald Trump seine mitunter gefürchteten und manchmal verspotteten Tweets verschickt. Viele Trump-Gegner bejubelten die Abschaltung damals.

Twitter untersuchte den Vorfall und fand heraus, dass ein Mitarbeiter aus dem Twitter-Kundensupport die Abschaltung vorgenommen hatte. Er habe das an seinem letzten Arbeitstag gemacht. In einem früheren Tweet hatte Twitter bereits von menschlichem Versagen gesprochen. Und Bahtiyar Duysak ist laut Techcrunch der Mann, dem dieser Fehler unterlief.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF