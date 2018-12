Deutscher Entwicklerpreis 2018: Die Gewinner

FAR: Lone Sails wurde in diesem Jahr mit dem Deutschen Entwicklerpreis als Bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet.

Am gestrigen Abend wurde in der Flora in Köln der Deutsche Entwicklerpreis 2018 verliehen . Den Preis für das Beste Deutsche Spiel konnte in diesem Jahr der Indie-Entwickler Okomotive für FAR: Lone Sails mit nach Hause nehmen. Im Indie-Titel begibt sich ein namenloser Held in einer Dampfmaschine auf die Reise durch eine postapokalyptische Welt. Das Spiel kommt ohne Worte und ohne Gegner aus und konnte die Jury-Herzen erobern, weil FAR: Lone Sails „Game Design als Poesie“ versteht. Zu den weiteren mehrfach ausgezeichneten Preisträgern zählen unter anderem Cryteks Actiontitel Hunt: Showdown und die Eisenbahner-Simulation Railway Empire von den Gaming Mind Studios.

Bestes Studio:

Paintbucket Games („Through the Darkest of Times“)



Bestes Deutsches Spiel:

FAR: Lone Sails (Okomotive / Mixtvision)



Most Wanted:

Desperados 3 (Mimimi Productions / THQ Nordic)



Bestes Indie-Game:

CrossCode (Radical Fish Games / Deck 13 Interactive)



Bestes Mobile Game:

Supertype (Philipp Stollenmayer)



Bestes PC-/Konsolenspiel:

Railway Empire (Gaming Minds Studios / Kalypso Media)



Sonderpreis für Soziales Engagement:

Streamer-Sammlung Kinderhospiz / Phil & Beppo



Beste Marketing-Aktion:

The Evil Within 2 Influencer-Kampagne / Zenimax Germany



Bester Publisher:

THQ Nordic



Bester Sound:

Hunt: Showdown (Crytek)



Beste Story:

State of Mind (Daedalic Entertainment)



Beste Grafik:

Hunt: Showdown (Crytek)



Beste technische Leistung:

Railway Empire (Gaming Minds Studios / Kalypso Media)



Innovationspreis:

DRIFT (Nukklear / Sturmkind)



Bestes Game Design:

FAR: Lone Sails (Okomotive / Mixtvision)



Ubisoft Blue Byte Newcomer Award (Kategorie Gründer):

Aschenputtel – ein interaktives Märchen (Golden Orb)



Ubisoft Blue Byte Newcomer Award (Kategorie Studierende):

Out of Place – HAW Hamburg



Hall of Fame:

Stephan Reichart



Händler des Jahres:

Gamestop

