Deutsche Telekom verschenkt Zusatz-Volumen!

René Resch

Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom erhalten durch das Verwenden der MeinMagentaApp aktuell 300 MB Zusatzvolumen.

Vergrößern Deutsche Telekom verschenk Zusatz-Volumen! © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom verschenkt aktuell wieder 300 MB zusätzliches „Highspeed“-Volumen. Das Einzige, was Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom dafür tun müssen: Zwischen dem 4. und 28. Februar 2019 die MeinMagentaApp nutzen.

Wer kann alles an der Aktion teilnehmen?

Quasi alle Kunden mit einem Laufzeitvertrag sowie Nutzer des Prepaid-Angebots können teilnehmen. Ausgenommen sind jedoch: Business-Tarife, reine Daten-Tarife, Combi Cards, Family Cards sowie Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden.

Wie erhalte ich das Gratis-Volumen?

Das Geschenk-Volumen erhalten Sie in der App, indem Sie auf der Startseite (logischerweise nach dem Login mit Ihren Telekom-Daten) auf „Ihr Geschenk ansehen“ tippen. Dort kann das Geschenk auch direkt eingelöst werden. Das Zusatz-Volumen kann dann bis zum Monatsende genutzt werden. Zudem wird das Gratis-Volumen zuerst genutzt, sprich: erst wenn das Geschenk aufgebracht wurde wird das im Vertrag enthaltene Volumen verbraucht, so erklärte es die Telekom in einem Blogeintrag.

