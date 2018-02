Deutsche Telekom testet 5G-Netz in Hamburg

Die Deutsche Telekom möchte praktische Erfahrungen mit dem 5G-Netz sammeln. Hierfür wird das Netz im Hamburger Hafen einem Testlauf unterzogen.

Vergrößern Die Deutsche Telekom testet 5G in Hamburg © 3GPP

Der neue Kommunikationsstandard 5G wird 2018 und im kommenden Jahr einen groß angelegten Test durchlaufen. Als Testgebiet wurde der Hamburger Hafen auserkoren. Für den Testlauf wurden zwei Antennen am Fernsehturm installiert, gaben der Senat sowie die Deutsche Telekom bekannt. Industrie und Logistikbranche sollen von den neuen 5G-Netzen und den vielen Anwendungsmöglichkeiten profitieren.

„Dieses Testfeld ist ein ganz entscheidender Entwicklungsschritt auf dem Weg zu 5G. Wir brauchen praktische Erfahrungen, die können wir jetzt im Hamburger Hafen sammeln“, sagte Telekom-Vorstand Claudia Nemat.

Völlig neue Anwendungsbereiche



Das 5G-Netz sorgt nicht einfach nur für eine Erhöhung der Bandbreite und Geschwindigkeit der Datenübertragung. Vielmehr soll der Dienst neue Anwendungsbereiche im industriellen und gewerblichen Bereich mit sich bringen. So könne man sich vorstellen, dass in naher Zukunft Ampeln und Verkehrsleittechnik darüber gesteuert werden oder zum Beispiel Wetterdaten in Echtzeit erfasst und übermittelt werden.

Peter Merz von Nokia Bell Labs, das eines der Partnerunternehmen in dem Projekt ist, wird dazu folgendermaßen zitiert: "Der 5G-Feldversuch stößt die Tür zu einer neuen Welt von Business-Anwendungen auf, die das Potenzial für Veränderungen in vielen Bereichen haben. Prozesse industrieller Natur könnten durch das neue Netz erheblich schneller und flexibler gestaltet werden. All dies wird in Hamburg zum ersten Mal unter realen Bedingungen erprobt, daher kann die Bedeutung des Projektes nicht hoch genug eingeschätzt werden."

Perspektiven zum 5G-Mobilfunknetz

Das 5G-Netz soll gegenüber den bereits bestehenden Netzen deutliche Vorteile besitzen. Huawei, eines der führenden Unternehmen in Sachen 5G-Netzentwicklung, sieht hier folgende Perspektiven: darunter eine bis zu 100-fach höhere Datenrate (bis zu 10.000 MBit/s) als bei bisherigen LTE-Netzen sowie eine 10-fach geringere Latenzzeit.