Deutsche Telekom: Glasfaser für 20 Gewerbegebiete

Die Telekom startet den Glasfaserausbau in 20 Gewerbegebieten in 14 Städten. Tausende Betriebe erhalten 1-Gbit/s-Anschlüsse.

Vergrößern Die Deutsche Telekom macht beim bundesweiten Glasfaserausbau für Unternehmen Tempo © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat am Montag den Start des Glasfaserausbaus für 20 Gewerbegebiete verkündet. Insgesamt etwa 5.000 Betriebe in Gewerbegebieten in 14 deutschen Städten und Gemeinden sollen bereits im neuen Jahr Glasfaser für Internet-Anschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erhalten. Im Frühjahr hatte die Deutsche Telekom bereits angekündigt, bis Ende 2018 insgesamt 100 Gewerbegebiete mit Internet-Anschlüssen mit hohen Bandbreiten versorgen zu wollen.

"Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden in zunächst 14 deutschen Kommunen Glasfaseranschlüsse in den Gewerbegebieten anbieten zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen. Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung", so Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Und weiter: "Im Zentrum unserer Glasfaser-Ausbaustrategie stehen Gewerbegebiete. Wir denken deutschlandweit, städtisch, ländlich, Nord, Süd, Ost und West. Kundenbedarf ist für uns entscheidend."

Vergrößern Die Deutsche Telekom startet den Glasfaserausbau für Unternehmen

Das Angebot auf Glasfaser soll in den 14 Kommunen von asymmetrischen 100MBit/s-Geschäftskundenanschlüssen bis hin zu symmetrischen 1 GBit/s-Anschlüssen reichen. Dazu werden rund 300 Kilometer Glasfaser verlegt. Konkret werden unter anderem folgende Städten und Gemeinden an das Glasfaser-Netz angebunden: Bremen, Dresden, Düsseldorf, Grafschaft, Ismaning, Oyten, Landsberg, Lüdinghausen, Neuhausen, Neunkirchen, Nürnberg, Rödermark, Wittlich und Würzburg.

"Unternehmen, die sich hier bis Ende November 2017 für einen Anschluss an das Glasfaser-Netz der Telekom entscheiden, werden ohne zusätzliche Kosten angeschlossen", heißt es in der Ankündigung der Telekom. Weitere Infos finden sich unter www.telekom.de/vollglas.

In der ersten Tranche für den Gewerbegebiets-Ausbau setzt die Telekom in Rücksprache mit den Kommunen das Trenching-Verfahren ein. Dieses sei, so die Telekom, "zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau" und führe zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner. Jahr für Jahr investiert die Telekom laut eigenen Angaben rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als 450.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz in Europa.

