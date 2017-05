Deponia gratis für Twitch-Prime-Abonnenten

Twitch bzw. Amazon schenken ihren Prime-Abonnenten das witzige Point-and-Click-Adventure Deponia.

Vergrößern Szene aus dem Grafik-Adventure Deponia © Daedalic Entertainment

Mit Twitch Prime können Amazon-Prime-Kunden ohne Aufpreis von mehreren Vorteilen auf der Game-Streaming-Plattform profitieren. Dazu gehören auch regelmäßig Aktionen, bei denen kostenpflichtige Spiele gratis heruntergeladen werden können. Aktuell und noch bis zum 31. Mai ist das witzige und in Deutschland von Daedalic Entertainment (Edna bricht aus, Whispered World, Silence) entwickelte Adventure Deponia kostenlos über Twitch Prime erhältlich.

Die Twitch-Prime-Nutzer erhalten das Spiel im Wert von 19,99 Euro auf dieser Twitch-Seite nach einem Klick auf den "Jetzt holen"-Button. Zusätzlich muss auf dem Rechner noch der Twitch Desktop heruntergeladen und installiert werden.

In Deponia ist die Welt zu einer riesigen Müllhalde verkommen, in der sich Protagonist Rufus mühsam versucht durchzuschlagen. Als Teil der niedrigsten sozialen Klasse muss Rufus in Bergen von Müll leben. Er träumt davon, in die Welt der Reichen aufzusteigen, die in einer im Himmel schwebenden Stadt leben. Aufgabe des Spielers ist es, Rufus dabei zu helfen, dass Herz eines Mädchens aus der Himmels-Stadt zu retten und mit ihr dann die bedrohte Welt zu retten.

Die Systemvoraussetzungen für Deponia fallen moderat aus: Sie benötigen mindestens einen Rechner mit Windows 7, einer 2-GHz-Dual-Core-CPU, 2 GB Arbeitsspeicher, eine OpenGL-2.0-fähige Grafikkarte und 5 Gigabyte freien Festplattenspeicherplatz.

Lesetipp: Die besten PC-Spiele aller Zeiten



Amazon-Prime-Mitglieder dürfen seit einiger Zeit ihren Twitch-Account mit Amazon Prime auf Twitch Prime upgraden. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, etwa werbefreien Twitch-Streams und Rabatte auf Neuerscheinungen physischer Videospiele. Hinzu kommen exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen und jeden Monat digitale Gratis-Spiele und/oder Zusatzinhalte für Spiele.