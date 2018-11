Dell Black Friday Presales: Bis zu 19% sparen bei ausgewählten Dell Business Produkten

Zum Start der "Dell Black Friday Presales" gibt es auch für Kleinunternehmen Notebooks & PCs mit Windows 10 Pro günstiger.

Vergrößern Kräftig sparen bei Dell Business Produkten mit Windows 10 Pro © Dell

Bereits eine Woche vor dem "schwarzen" Schnäppchen-Freitag gibt's vom 15. bis 21. November 2018 bei Dell vor allem für Kleinunternehmen zahlreiche Business-Produkte deutlich günstiger. Während der " Dell Black Friday Presales " sind Dell-Produkte mit einem Rabatt von 15 bis 19 Prozent zu haben. Im Angebot sind Vostro-Notebooks und Client-PCs aus dem Business-Bereich, aber auch elegante Inspiron-Convertibles und Premium-Produkte der XPS-Reihe und Gaming-PCs. Ob Notebook, 2-in-1-Gerät oder Desktop-PCs. Alle Rechner kommen mit vorinstallierten Microsoft Windows 10 Pro - genau das Richtige für Unternehmen!



In der Rubrik edle Business-Laptops bekommen Sie bereits für nur 479 statt 579 Euro* das Dell Vostro 13 5370 mit Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Nach oben rundet das Angebot der Dell Vostro 15 7580 für nur 999 statt 1249 Euro* ab mit Intel Core i7-8750H, 16 GB RAM, 256 GB SSD und 1 TB HDD.

Alle Dell-Angebote im Überblick: Dell Black Friday Presales



Bei den Convertibles kostet zum Beispiel das Dell XPS 15 2-in1 nur 1369 statt 1649 Euro*, das Dell Inspiron 15 7000 2-in-1 nur 1069 statt 1319 Euro* und das Dell Inspiron 17 7000 2-in-1 nur 1019 statt 1219 Euro* - Sie sparen jeweils 17, 19 sowie 16 Prozent.

Aber auch die Desktop-PCs sind deutlich im Preis reduziert. So gibt's denn kompakten Client Dell Inspiron Desktop schon für 709 statt 839 Euro*, den Gaming-Desktop Dell Inspiron DT 5680 für nur 869 statt 1049 Euro* und den Highend-Gaming-PC Dell XPS 8930 für nur 1249 statt 1549 Euro*. Je nach Ausstattung kann ein Rechner erheblich im Preis variieren.



Einen Überblick ausgewählter Produkte inklusive direktem Info-Link bietet die folgende Tabelle - hier können Sie sich also in aller Ruhe ihr Wunschprodukt anschauen. Den reduzierten Preis bekommen Sie allerdings nur über die Aktionsseite Dell Black Friday Presales .

* alle Preise ohne Mehrwertsteuer zuzüglich Versand.

