Days of Play Sale: Große PS4-Rabatt-Aktion bei Amazon

Amazon gewährt im Rahmen des „Days of Play Sale“ aktuell satte Rabatte auf PlayStation-4-Produkte und Spiele.

Amazon bietet PS4-Spiele und Konsolen-Zubehör aktuell günstiger an.

Der Online-Versandhändler Amazon beteiligt sich bis zum 17. Juni an Sonys Rabatt-Aktion „Days of Play Sale“ . So wird die PS4 Slim mit 500 GB Speicher und einem zweiten Dualshock-Controller bei Amazon für 219 Euro angeboten. Die VR-Brille PlayStation VR ist im Bundle mit Kamera und dem Spiel PlayStation VR Worlds für 399 Euro zu haben. Das Bundle aus Brille, Kamera, Spiel und zwei Move-Controllern kostet aktuell 449 Euro. 12 Monate PlayStation Plus sind für 34,99 Euro erhältlich.

Spiele für die PlayStation 4 bietet Amazon ebenfalls zu reduzierten Preisen an. Lohnenswert sind beispielsweise Horizon: Zero Dawn (36,99 Euro), Uncharted 4 (29 Euro), The Last Guardian (27,99 Euro) oder das VR-Spiel Battlezone (31,35 Euro). Wer seine Spiele lieber digital ersteht, findet viele weitere Angebote rund um den „Days of Play Sale“ im PlayStation Store . Unchartet 4 kostet hier nur 24,99 Euro, auch The Last Guardian ist mit 24,99 Euro noch etwas günstiger als bei Amazon.

