Datei Commander 19: Cleverer Dateimanager bearbeitet auch PDFs & Office-Dateien

Mit dem Datei Commander 19 können Sie auch PDFs und MS-Office-Dateien bearbeiten. Der Dateimanager ersetzt viele Einzel-Tools.

Christian Lütgens hat seinen Datei Commander aktualisiert. Dieser Dateimanager für Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (32 Bit oder 64 Bit) besitzt in der neuen Version 19 einen verbesserten PDF-Viewer, mit dem Sie PDFs nicht nur öffnen und anschauen, sondern sogar bearbeiten können. Sie können beispielsweise mit Datei Commander 19 mehrere PDF-Dokumente zu einer neuen PDF-Datei zusammenführen oder einzelne Seiten aus einem PDF extrahieren. Ebenso können Sie PDFs mit Passwörtern nachträglich schützen oder Wasserzeichen einfügen.



Außerdem können Sie mit Datei Commander 19 Microsoft-Office-Dateien inhaltlich editieren. Sie können mit dem Tool Office-Dateien auch neu erstellen, wie das Changelog verspricht. Datei Commander 19 unterstützt Word-, Excel-, Powerpoint-, Visio- und Projekt-Dateien in den MS-Office-Formaten von 2000 bis 2016.



Der Datei Commander bietet die klassische Zwei-Fenster-Ansicht, wie sie älteren PC-Nutzern noch vom Norton Commander in Erinnerung ist. Gegenüber dem Windows Explorer behalten Sie mit einem Dateimanager wie dem Datei Commander oder dem konkurrierenden Total Commander leichter den Überblick in Ihrer Verzeichnisstruktur und führen alle Datei-Operationen wie Suchen, Kopieren oder Verschieben schneller und zuverlässiger durch.

Durch die in den Dateimanager integrierten Werkzeuge wie Bild- und Text-Viewer oder eben auch PDF-Viewer sparen Sie sich zudem den Einsatz zusätzlicher Programme. Zu diesen im Datei Commander 19 enthaltenen Tools gehören zum Beispiel ein Komprimierer, ein FTP-Client, ein CD-Player, ein Brenner, ein Screenshot-Programm und eine Diashow. Ein Autostartmanager ist ebenfalls integriert.



Preis



Datei Commander 19 ist Shareware. Sie können die Software 60 Tage lang kostenfrei ausprobieren. Danach müssen Sie den Dateimanager für 34,95 Euro lizenzieren oder wieder deinstallieren



Download: Datei Commander 19



