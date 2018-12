Das kauften die Amazon-Kunden vor Weihnachten

Amazon feiert ein Rekord-Weihnachtsgeschäft. Diese Produkte kauften die deutschen Kunden am meisten.

Vergrößern Jeff Bezos und der einmillionste Amazonkunde. © Amazon

Amazon feiert eigenen Angaben zufolge weltweit ein Rekord-Weihnachtsgeschäft, das sogar die Alexa-Server zeitweise lahm legte.

Die Bestseller waren demnach der Echo Dot, der Fire TV Stick 4K mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung sowie Echo . Die Anzahl der Prime-Mitgliedschaften stieg zu Weihnachten ebenfalls an. Tipp: Sie können Prime 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.



Unter anderem folgenden Produkte waren auf Amazom.de besonders beliebt (basierend auf Bestellungen zwischen dem 1. November und 20. Dezember):



* Amazon Basics: Ladekabel Lightning auf USB A, Apple MFi zertifiziert, Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0

* Amazon Fresh: Bio-Salatgurke, Bio-H-Milch, Bio-Bananen

* Amazon Marken: Presto! 3-lagiges ECO Toilettenpapier & Jumbo Küchenrollen, Mama Bear Sensitive Baby-Feuchttücher & Fresh Baby-Feuchttücher

* Amazon Publishing: Die alte Dame am Meer, Der Tote im Strandkorb, Sieben Tage und ein Jahr

* Baby: Oball Classic, NUK Magic Cup Trinklernbecher, Philips Avent SCD501/00 Audio-Babyphone

* Baumarkt: Osram Smart+ Plug ZigBee schaltbare Steckdose, TP-Link Kasa Smart WLAN Steckdose, Ei Electronics Ei650 10-Jahres-Rauchwarnmelder (Testsieger Stiftung-Warentest)

* Beauty: tetesept Bäder Geschenkset „Verwöhnmomente“; Amazon Beauty Adventskalender 2018, Rituals The Ritual of Sakura Renewing Treat Geschenkset

* Bier, Wein & Spirituosen: Lagavulin 16 Jahre Islay Single Malt Scotch Whisky, KALEA Bier Adventskalender mit 24 Bieren und einem exklusivem Verkostungsglas, Laphroaig Islay Single Malt Scotch Whisky 10 Jahre

* Bücher: Gregs Tagebuch 13 - Eiskalt erwischt!, BECOMING: Meine Geschichte, Der Lebensfreude Kalender 2019

* Digitale Videos: Solo: A Star Wars Story, Avengers: Infinity War, Ready Player One

* DVD & Blu-ray: Mamma Mia! Here We Go Again, Ant-Man and the Wasp [Blu-ray],

* Elektronik: AA Mignon Alkaline Batterien LR6 - 40er Pack, AmazonBasics HL-007306 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0

* Handmade: Personalisierter Kunstdruck mit Eulen „We are Family“, Kunstdruck Liebeserklärung „Danke“, Rubbelkarte „Willst du meine Patentante werden?“

* Haushalt: Philips Hue White E27 LED Lampe (kompatibel mit Amazon Alexa), Jamie Oliver Edelstahl Pfanne von Tefal

* Haustier: Trixie Adventskalender für Hunde, Whiskas Katzen-/Nassfutter, Cat's Best Original Katzenstreu

* Health & Personal Care: aspUraclip Mini-Inhalator, Amazon Surprise “Feel more love” Erotischer Adventskalender 2018 - Für Paare, Durex Gefühlsecht Kondome 40er Großpackung

* Kamera & Foto: Fujifilm Instax Mini 9 Kamera, Fujifilm Instax Mini Instant Film, Weiß, Doppelpackung

* Kindle e-Books: Die Mondschwester (Roman), Winterkalt (Thriller), Muttertag (Kriminalroman)

* Küche: De'Longhi EcoDecalk SER3018 Entkalker, WMF Kult X Mix & Go Smoothie Mini Standmixer/Maker

* Launchpad: Sonnenglas Solar-Laterne im Einmachglas mit Micro-USB Anschluss, SKYJO, KLIM Fusion Audio Kopfhörer

* Lebensmittel: Kinder Maxi Mix Adventskalender, Nestlé AFTER EIGHT Adventskalender, Lavazza Caffè Crema Classico

* Möbel & Wohnaccessoires: Ronamick 3D Boden / Wandaufkleber, Demarkt Microfaser Handtuch

* Mode: Calvin Klein Herren Boxershorts, Fa.Volmer Schwarze Ledergeldbörse aus echtem Leder im Hochformat mit RFID Schutz, Iris & Lilly Damen Baumwoll Hipster 5er Pack

* Musik: Tumult (Ltd. Deluxe), LIEBE, Monument (Deluxe Box)

* Office: HP 302 Multipack Original Druckerpatronen, STABILO woody 3 in 1 (Buntstift, Wasserfarbe & Wachsmalkreide)

* PC Zubehör: Samsung MZ-76E500B (interne SSD, 500GB), SanDisk Ultra 64GB microSDXC Speicherkarte + Adapter

* Prime Now: Paulaner Spezi, H-Milch, Bio-Bananen

* Software: Microsoft Windows 10 Pro, Kaspersky Internet Security 2019; WISO steuer:Sparbuch 2019

* Spielzeug: Azul (Spiel des Jahres 2018), Lotti Karotti von Ravensburger, THE MIND

* Sport: Willful Fitness Armband mit Pulsmesser, Xiaomi Mi Band 3 - Activity Tracker mit Herzfrequenzmessung

* Uhren & Schmuck: Susan Y „Nur Du“ Sterling Silber Ohrringe Damen mit Steinen von SWAROVSKI, Casio Collection Unisex-Armbanduhr, Alex Perry Damen Ohrstecker 925 Sterling Silber

* Video Games: FIFA 19 - Standard Edition - [PlayStation 4], Landwirtschafts-Simulator 19 Day One Edition - [PC] (exkl. bei Amazon), Red Dead Redemption 2 [PlayStation 4]