Daniel-Küblböck-Video: Dieter Bohlen schockt Instagram-Nutzer

Dieter Bohlen äußert sich in einem Video zu dem verschwundenen Daniel Küblböck. Und schockiert mit seinem Outfit viele Instagram-Nutzer.

Daniel Küblböck ist während einer Aida-Kreuzfahrt vor Kanada offensichtlich über Bord gegangen und seitdem verschwunden. Die Gründe beziehungsweise näheren Umständen sind noch ungeklärt, die Vermutung geht derzeit dahin, dass Küblböck in den Atlantik gesprungen sei.

Daniel Küblböck wurde durch seinen Auftritt 2002/3 bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt. Dieter Bohlen, der schon damals in der Jury von DSDS saß, produzierte danach eine CD für Küblböck. Bohlen ist also eng mit dem Aufstieg des Sängers verbunden. Deshalb verwundert es nicht, dass er sich auf Instagram zum Verschwinden des Entertainers äußert. Das was er sagte, ist ja noch einigermaßen okay. Nur wie er sich für das Video gekleidet hatte – das sorgt für Unmut unter den Instagram-Nutzern.

Denn Bohlen posierte nicht nur extrem lässig mit Kapuzen-Pullover, Sonnenbrille und Baseball-Cap vor der Kamera. Sondern vor allem die Aufschrift auf seinem Kapuzen-Pulli war denkbar unpassend zum Anlass: „Be one with the ocean“ stand darauf deutlich zu lesen. Und das bei einer Gedenkrede für jemanden, der in den Ozean gefallen oder gesprungen ist.

„Man Dieter, hätts du kein anderen Pulli für deine Ansprache anziehen können. Echt Schade“ (Anm. der Red.: Rechtschreibfehler sind original) oder „Pullover geschmacklos und Name falsch geschrieben. Unangenehm Herr Bohlen, mehr als unangenehm..“ oder „Dieter, der Pullover ist unpassend“ sowie „Etwas geschmacklos findest Du nicht?“ und „War der pulli mit Absicht gewählt? was denkst du dir dabei?“ sowie „Ich hatte Ihr Instagram Profil abonniert , nach dem Spruch auf dem Pulli und dem Anlass. Tschüss“ verbunden mit entsprechenden Emoticons waren zu Hauf die Folge in den Kommentaren. Bohlen hat es mit seinem Hoodie-Aufdruck tatsächlich geschafft vom Inhalt seiner Rede völlig abzulenken. Wobei allerdings einige Follower Bohlen für sein Outfit auch in Schutz nehmen.

