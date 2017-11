Cyber-Week: Ebay gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Top-Marken

Bis Montag räumt Ebay Rabatte von bis zu 50 Prozent ein. Plus-Mitglieder erhalten zudem einen Gutschein.

Vergrößern Schnäppchenjäger sollten am Wochenende Ebay ansteuern. © ebay.de

An diesem Wochenende sowie am Montag gewährt Ebay seinen Kunden bis zu 50 Prozent Rabatt auf Top-Marken wie Apple, Samsung, Sony und Adidas. Täglich sollen neue Angebote und Aktionen hinzukommen. Insgesamt werde es Rabatte auf 5000 Artikel geben. So wird aktuell beispielsweise die externe 3,5-Zoll-Festplatte Intenso Memory Center mit 4 TB Speicher für 99 Euro angeboten. Das iPhone SE mit 32 GB ohne Vertrag ist ab 303 Euro zu haben. Die VR-Brille PlayStation VR ist im Rahmen der Aktion mit 269,90 Euro ebenfalls günstiger erhältlich. Die kabellosen iPhone-Kopfhörer Airpods kosten 174,90 Euro.

Rabatte werden unter anderem in den Kategorien Smartphones, Notebooks & Tablets, Gadgets, Haus & Garten, Fashion & Lifestyle, Spielzeug oder Auto & Motorrad gewährt. Schnäppchenjäger sollten sich jedoch vor dem Kauf auch bei der Konkurrenz umschauen, vielleicht warten dort noch größere Rabatte. Ebay Plus-Mitglieder erhalten bei jedem Einkauf mit einem Mindestbestellwert von 50 Euro zusätzlich einen 20-Euro-Gutschein. Der Premium-Service für Käufer kostet 19,90 Euro im Jahr und schließt den kostenlosen Versand von Ebay Plus-Artikeln ein. Innerhalb eines Monats können Artikel bei Nichtgefallen zurückgeschickt werden. Mit einem Premium-Kundenservice sowie exklusiven Aktionsangeboten und Rabatten will Ebay seinen Zusatzdienst noch attraktiver machen.

Amazon Cyber Monday Woche: Die besten Angebote