Cyber-Monday: PS4 & Xbox Games krass reduziert

Amazon lockt wieder mit Cyber-Monday Schnäppchen. Wir haben für Sie die besten Angebote für PS4 & Xbox Games rausgesucht. Außerdem auch ein paar Schnäppchen für den PC.

Die Cyber-Monday Woche ist da und mit ihr viele Schnäppchen rund ums Gaming. Unter anderem sind auch viele Games reduziert, für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wir haben für Sie die besten Angebote zusammengestellt. Aber Achtung: Die Angebote gelten alle nur heute!





Grand Theft Auto V

Mit GTA V hat Rockstar Games 2013 mal wieder einen Hit gelandet. Das Spiel ist so gut, und der Online-Modus so beliebt, dass es selbst heute noch zu der Kategorie "Must-have" zählt. Wenn Sie das Game immer noch nicht gespielt hast, ist jetzt die perfekte Gelegenheit.





Playstation 4: Grand Theft Auto V für nur 19,97 €



PC: Grand Theft Auto V für nur 19,97 €

Assassin´s Creed Odyssey

Mit Assassin´s Creed Origins hatte Ubisoft der Kultserie einen neuen Touch verpasst. Der verstärkte Fokus auf Rollenspielelemente kam bei den Fans gut an und wird auch im neuesten Teil der Reihe fortgesetzt. Assassin´s Creed Odyssey versetzt den Spieler in das antike Griechenland zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Sie spielen entweder als Alexios oder Kassandra, Nachfahre des Spartanischen Königs Leonidas I.

Playstation 4: Assassin´s Creed Odyssey für nur 39,97 €



Xbox One: Assassins Creed Odyssey für nur 39,97 €

PC: Assasssin´s Creed Odyssey für nur 39,97 €

Fifa 19

Was sollen wir zu Fifa groß sagen. Es ist und bleibt das beliebteste Sportspiel in Deutschland. Jahr für Jahr schafft es das Sportspiel wieder in die Verkaufscharts. Wenn Sie aber nicht immer wieder knapp 70 Euro für die neueste Ausgabe ausgeben wollen, warten Sie am besten auf ein Schnäppchen. So wie dieses:

Playstation 4: FIFA 19 für nur 39,97 €

Xbox One: FIFA 19 für nur 39,97 €

PC: FIFA 19 für nur 34,97 €

Nintendo Switch: FIFA 19 für nur 34,97 €



The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition

The Witcher 3 ist immer noch das Spiel, an dem sich alle aktuellen Rollenspiele messen müssen. Das Spiel war ein Meilenstein der Spielegeschichte und ist für viele das beste Rollenspiel aller Zeiten. Die Game of the Year Edition inklusive der beiden Erweiterungen "Hearts of Stone" und "Blood and Wine" gibt es jetzt aktuell zum Schnäppchenpreis!

Playstation 4: The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition für nur 17,97 €

Xbox One: The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition für nur 17,97 €

Weitere Schnäppchen:

Playstation 4:

Shadow of the Tomb Raider für nur 39,97 €

NBA 2K19 für nur 32,97 €

F1 2018 Headline Edition für nur 46,97 €

L.A. Noire für nur 17,97 €

Xbox One:

Shadow of the Tomb Raider für nur 39,97 €

NBA 2K19 für nur 32,97 €

F1 2018 Headline Edition für nur 46,97 €

L. A. Noire für nur 17,97 €