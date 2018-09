Die kostenlose Google Arts & Culture-App bietet ein neues cooles Feature: Sie machen ein Selfie von sich und die App sucht in Sekundenschnelle nach berühmten Gemälden, die Ihnen ähnlich sehen. Vielleicht ähneln Sie ja der Mona Lisa…

Vergrößern Cool: Gratis-App sucht Ihr Selfie in weltberühmter Kunst

Google hat seiner kostenlosen Google Arts & Culture-App eine witzige neue Funktion verpasst: Google Art Selfie. Dazu nehmen Sie ein Selfie von sich auf und die App durchsucht die von ihr erfassten Gemälde daraufhin, welches berühmte Portrait aus der Kunstgeschichte Ihnen ähnlich sieht – laut Google kann die App das Selfie mit mehreren zehntausend Gemälden vergleichen.

Binnen Sekunden zeigt die App fünf passende Gemälde an. Zu jedem der berühmten Portraits zeigt die App den Grad der Übereinstimmung, den Namen des Portraits und dessen Schöpfer sowie das Museum, in dem das Gemälde hängt. Über einen Link erhalten Sie weitere Informationen und Fotos zu dem Gemälde. Google Art Selfie funktioniert laut Google mit Hilfe von Computer- Vision-Technologie, basierend auf maschinellem Lernen.



Am sonstigen Funktionsumfang der App änderte sich nichts: Mit der kostenlosen App Google Arts & Culture für iOS und Android erkunden Sie berühmte Gemälde, Skulpturen und andere Kunstwerke aus Museen rund um den Globus. Dabei können Sie gezielt nach Künstlern oder den verwendeten Medien wie Tinte, Papier oder Metall suchen.

Aber auch nach Kunstrichtungen oder historischen Ereignissen, die auf den Kunstwerken dargestellt sind. Sie stöbern virtuell durch Sammlungen oder lassen sich mit der „Schlagzeile der Woche“ zu Themen verführen, die Sie überhaupt nicht auf dem Radar hatten. Eine Umgebungssuche ist ebenso möglich, wenn Sie also in einer fremden Stadt sind, dann zeigt Ihnen die App die Kunstwerke in Ihrer Umgebung an.

Die Funktion gab es anfangs nicht für Deutschland, ist mittlerweile aber freigeschaltet.