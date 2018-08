CoD: Black Ops 4 - Geschlossene PS4-Beta gestartet

Publisher Activision hat heute auf Sonys Playstation 4 eine geschlossene Beta zu Call of Duty: Black Ops 4 gestartet.

Vergrößern Activision startet PS4-Beta zu Call of Duty: Black Ops 4 © Activision

Bis zum 6. August 2018 können Playstation-4-Besitzer am Wochenende den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 ausprobieren. Publisher Activision hat heute eine geschlossene Beta zum Spiel gestartet, die Server sind ab sofort geöffnet. Teilnahmeberechtigt sind alle PS4-Besitzer, die eine beliebige Edition von Call of Duty: Black Ops 4 vorbestellt haben. Der Download ist außerdem über die Playstation Stores in Singapur und Hong Kong auch ohne Vorbestellung möglich. Alle Teilnehmer erhalten auch Zugang zur Blackout-Beta, die voraussichtlich im September gestartet wird. Ein zweites Beta-Wochenende für den Mehrspieler-Modus ist für den Zeitraum vom 10. bis 13. August 2018 geplant.

Die Beta benötigt rund 31 Gigabyte und beinhaltet die Multiplayer-Modi Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Search and Destroy und Control. Gespielt wird auf insgesamt sechs Karten. Frequency ist eine verdeckte Abhörstation tief in der Hunan-Provinz. Sie wird dafür verwendet, strategische Ziele auf der ganzen Welt zu tracken. Bei Contraband handelt es sich um einen Umschlagplatz für illegalen Waffenhandel auf einer Insel außerhalb der Küste Kolumbiens. In Seaside besuchen die Spieler eine idyllische Küstenstadt in Spanien, in der eine gegen die Regierung gerichtete Demonstration aus dem Ruder gelaufen ist. Payload hingegen ist eine Verteidigungseinrichtung mit Langstreckenraketen tief in den Bergen Islands. Als Playstation-Highlight stehen außerdem die Karten Hacienda und Gridlock zur Auswahl. In der Beta vertreten sind weiterhin zehn so genannten Spezialisten mit gesondertem Equipment und Waffen. Von ihnen kann pro Team jeweils einer ausgewählt werden. Zum Ende der Beta erhalten alle Teilnehmer eine spezielle Calling Card als Bonus.

Noch drei Jahre: PlayStation 5 erscheint 2021