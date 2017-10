Civilization III Complete aktuell gratis erhältlich

Der Humble Store verschenkt aktuell Sid Meier's Civilization III in der Complete-Edition. Das müssen Sie tun.

Vergrößern Aktuell im Humble Store gratis: Civilization 3

Im Humble Store wartet pünktlich zum Wochenende ein äußerst attraktives Angebot: Die Complete-Edition von Sid Meier´s Civilization III ist dort aktuell und nur für kurze Zeit gratis erhältlich. Fans von rundenbasierten Strategie-Spielen sollten zugreifen, wenn sie das Spiel ohnehin nicht schon besitzen...

Vergrößern Civilization III © Firaxis

Sid Meier's Civilization III: Complete bietet neben dem Hauptspiel auch alle später dafür erschienenen Einzel- und Mehrspieler-Pakete. Das Spiel wird dadurch unter anderem um neue Völker, Szenarien und Spielmodi erweitert. Auf einen Multiplayer-Modus über das Internet müssen Sie allerdings verzichten, denn der wurde bereits im Jahr 2004 eingestellt, sodass nur noch Multiplayer-Partien im LAN möglich sind. In Civ 3 übernehmen Sie als Spieler die Aufgabe, eine Zivilisation durch die Jahrtausende von der Antike bis in die Zukunft zu führen. Dabei wollen Technologien erforscht und Staatsformen begründet werden. Andere Völker verfolgen ein ähnliches Ziel, so dass auch Konflikte bewältigt werden müssen.



Das Gratis-Angebot endet am Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit. Sie erhalten nach einer kostenlosen Anmeldung im Humble Store und einem Klick auf "Add to Cart" auf der Aktionsseite das Spiel in Form eines Steam-Produktschlüssels für Windows, den Sie anschließend im Spiele-Client von Steam über "Spiel hinzufügen" und "Ein Produkt bei Steam aktivieren" eingeben müssen. Das Spiel taucht dann anschließend in Ihrer Spielebibiliothek auf.

Humble Store: Weitere Angebote und cooles Humble Monthly



Im Humble Store gibt es aktuell auch viele weitere Schnäppchen: Im großen "The Witcher 10th Anniversary"-Sale sind Spiele der Witcher zu einem stark reduzierten Preis erhältlich. So kostet The Witcher 3: Wild Hunt mit allen Erweiterungen beispielsweise 19,99 Euro statt 49,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent entspricht. Ebenfalls stark reduziert sind derzeit Formel-1-PC-Spiele (F1 2017 und ältere Versionen) und Truck-Simulationen (etwa Euro Truck Simulator 2).

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie monatlich zahlreiche Spiele zum kleinen Preis. Wenn Sie jetzt schon das Paket für November buchen, dann erhalten Sie die folgenden drei Spiele sofort gratis:

Quake Champions (mit Boni: 50 Shards, 100 Platinum, 2000 Favor, Ranger Champion, BJ Champion)



The Elder Scrolls Online (mit Boni: 750 Crowns, 15 Tage ESO Plus)



The Elder Scrolls: Legend (mit Boni: 2 Card Pack (Skyrim), 1 Event Ticket, 100 Gold, 100 Soul Gems)



Welche weiteren Spiele im Humble Monthly November 2017 stecken, wird dann erst am 3. November ab 19 Uhr verraten.Als Zugabe erhalten übrigens alle Humble-Monthly-Abonennten einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf alle Humble-Store-Einkäufe. Selbst aktuelle Spiele sind damit dann 10 Prozent günstiger als auf Steam erhältlich. Das frisch erschienene South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe kostet dann beispielsweise 53,99 Euro statt 59,99 Euro und die PC-Version von Destiny 2 können Sie für ebenfalls 53,99 Euro statt 59,99 Euro vorbestellen.