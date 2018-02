Citee Connect: Elektro-Roller mit Android 8, 3G, WLAN, GPS & Google Maps

Archos hat einen neuen Elektro-Roller vorgestellt: Den Citee Connect. Mit Android 8, Google Maps, GPS, WLAN und 3G. Bis zu 25 km/h schnell.

Vergrößern Citee Connect: Elektro-Roller mit Android 8 und Google Maps. © Archos

Das französische Unternehmen Archos hat einen Elektro-Roller mit Android-Betriebssystem vorgestellt. Der Scooter hört auf den Namen Citee Connect. Er besitzt auf dem Lenker einen 5-Zoll-Touchscreen (350 Nits, Gorilla Glass) mit einem Smartphone-artigen Gehäuse, das besonders robust gegen Erschütterungen, Stöße und Witterungseinflüsse sein soll.

Ein 4-Kern-Prozessor treibt den Mini-Computer an. Der Prozessor kann auf 1 GB Arbeitsspeicher zugreifen, außerdem sind 8 GB Flashspeicher verbaut. Als Betriebssystem kommt das aktuelle Android 8 Oreo zum Einsatz. Wichtig: Der Roller unterstützt 3G und WLAN, er kommuniziert also mit dem Internet. Ein GPS-Chip ist ebenfalls verbaut.

Den genauen Funktionsumfang des Android-Gerätes auf dem Roller hat Archos zwar noch nicht mitgeteilt, doch er bietet auf jeden Fall Google Maps zur Navigation an. Das Display zeigt außerdem die verbleibende Reichweite und die Geschwindigkeit an. Über eine App kann man zudem das in dem Roller integrierte Schloss verriegeln und damit den Roller absperren.

Vergrößern Citee Connect mit Google Maps. © Archos

Der Roller ist aus Aluminium gefertigt. Er fährt auf 8,5-Zoll-Rädern. Der Roller soll mit seinem 350-Watt-Elektromotor bis zu 25 Kilometer schnell werden. Dabei soll er mit seinem 6,000 mAh-Akku „im städtischen Umfeld“ eine Reichweite von bis zu 22 Kilometer haben. Beim Bremsen wird die Batterie aufgeladen, also das von (Elektro)-Autos bekannte Prinzip der Rekuperation. Das Aufladen an der Steckdose dauert zwei bis drei Stunden, eine Dockingstation will Archos optional anbieten. Das Eigengewicht des Citee Connect gibt Archos mit 13 Kilogramm an, die maximale Traglast soll 100 Kilogramm betragen.

Archos will den Citee Connect ab Sommer 2018 für 499,99 Euro verkaufen.



Lesetipp : E-Autos & E-Bikes: So steigern Sie die Reichweite im Winter