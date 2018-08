Chrome 69 läutet das Ende von Flash ein

Googles Chrome-Browser erscheint demnächst in der Version 69. Neben etlichen Neuerungen geht es Flash an den Kragen.

Vergrößern Chrome in der Version 69 © Google

Chrome 69 steht derzeit schon als Beta bereit, am 4. September soll die stabile Version 69 von Googles Chrome-Browser veröffentlicht werden. Diese hat einige Neuerungen im Gepäck. Google gleicht mit dem neuen Update seinen hauseigenen Browser den anderen Google-Anwendungen an, und so erstrahlt der Browser in der neuen Version im überarbeiteten Material Design.

Neben dem Design-Update erhält der Browser eine vollständige Integration in das Notification Center von Windows 10. Somit werden Benachrichtigungen des Browsers nicht mehr separat, sondern ab sofort standardmäßig über das Betriebssystem angezeigt.

Eine weitere Neuerung des Chrome-Updates ist die Gestensteuerung, die über ein Touchpad ermöglicht werden soll.

Chrome läutet das Ende von Flash ein

Schon jetzt müssen Nutzer des Chrome-Browsers Flash aktivieren, wenn sie Inhalte auf einer Webseite abrufen möchten. Nach einem Neustart bleibt das Plug-in dann auch aktiviert. Das wird sich in der neuen Chrome-Version jedoch ändern. Mit Chrome 69 muss Flash bei jeder Sitzung erneut aktiviert werden, was die Nutzung von Flash weiter einschränken wird. Bereits seit 2015 betreibt Google einen Feldzug gegen Flash und schränkt dessen Nutzung immer weiter ein. Stattdessen soll auf HTML5 gesetzt werden. Endgültig Schluss ist wohl im Jahr 2020, wenn Adobe den Support für Flash einstellt.

Chrome 69 schon jetzt testen

Falls Sie für einen Test von Chrome in der neuesten Version nicht bis zum Release-Datum warten möchten, können Sie die Beta auch direkt testen. Die Beta-Version des Chrome-Browsers für Windows 10 (64 Bit) finden Sie hier.

Weitere Beta-Versionen beispielsweise in der 32-Bit-Version oder für andere Betriebssysteme finden Sie auf der offiziellen Chromium-Project-Seite.



