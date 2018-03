China: High-Speed-Züge mit 1.000 km/h geplant

China plant ein Projekt ähnlich dem Hyperloop. So sollen Züge mit bis zu 1000 km/h durch Vakuum-Röhren jagen.

Vergrößern Der Transrapid in China. In Deutschland gab es den Transrapid nur auf Teststrecken zu bestaunen.

© Alex Needham / Wikipedia (public domain)

Der Ausbau des Schienenverkehrs wird im Land der Mitte weiter vorangetrieben. Laut dem Stern plane China neben der Weiterentwicklung des herkömmlichen Schienenverkehrs die Einführung einer Magnetschwebebahn, die Ähnlichkeiten mit Elon Musks Hyperloop haben soll.

Chinas Hochgeschwindigkeitsnetz hat schon heute eine Gesamtlänge von rund 22.000 Kilometer (im Vergleich: Deutschlands Hochgeschwindigkeitsnetz kommt auf 2635 Kilometer, Stand 2015). Züge düsen in China mit bis zu 350 km/h über die Gleise. Darunter auch der in Deutschland entwickelte Transrapid. Das reicht China aber nicht, bereits bestehende Stecken und Züge sollen so aufgerüstet werden, dass problemlos 400 km/h erreicht werden sollen.

China forscht an eigenem Hyperloop

Daneben will China nun auch in ein weiteres Streckennetz investieren, und zwar in eines für Magnetschwebebahnen, die bis zu 1000 km/h schnell sein sollen. Um die Luftreibung zu reduzieren, sollen die Züge durch Vakuum-Röhren reisen. Angelehnt also an das Hyperloop-Projekt, das der umtriebige Musk kürzlich mit einem spektakulären Flammenwerferverkauf beworben hat. Die Technik, die China anstrebt, ist aktuell noch in der Forschungsphase und wird an der Universität in Chengdu getestet.

Schneller als Flugzeuge



Die Hochgeschwindigkeitszüge sollen gegenüber Reisen mit dem Flugzeug deutliche Vorteile bieten. So fallen zum Beispiel bei Reisen mit dem Zug lange Boarding-Zeiten wie bei Flügen komplett weg. Daher wären Personen, die innerhalb des Landes reisen, selbst mit einem langsameren Zug teilweise schneller am Zielpunkt als mit dem Flugzeug. Falls durch die Vakuum-Röhren jedoch wirklich Züge mit 1000 km/h geschickt werden, sehen Flugzeuge sowieso alt aus: Eine Boeing 737 oder Airbus A320 fliegen nur mit Geschwindigkeiten bis zu 800 km/h.

Passend zum Thema: Hyperloop aus München erreicht 324 km/h