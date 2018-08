CCleaner 5.45: Vorsicht vor neuer Version - hier gibt´s die alte

Die neue Version 5.45 von CCleaner ist verfügbar und enthält "Verbesserungen", die uns gar nicht gefallen. Die Details.

Vergrößern CCleaner 5.45 enthält ein paar "böse" Überraschungen

Update, 11.50 Uhr: Statement von Avast hinzugefügt

Das (auch unter PC-WELT.de-Lesern) sehr beliebte Reinigungstool CCleaner sorgt in der neuen Version 5.45 mit einigen fragwürdigen "Verbesserungen" für Diskussionsstoff. Die Website Ghacks.net hat sich die Änderungen genauer angeschaut und warnt vor der Installation von CCleaner 5.45. Die Software CCleaner gehört seit einiger Zeit Avast.



In den Veröffentlichungsnotizen zur neuen Version ist die Rede davon, dass nun mehr Informationen über die Nutzung und den Nutzer der Software gesammelt werden. In den Optionen lässt sich die Überwachung unter "Überwachung aktivieren" erst deaktivieren, wenn auch die Systemüberwachung deaktiviert wird. Beim nächsten Systemstart sind die entsprechenden Haken wieder da und müssen erneut manuell entfernt werden.



Außerdem lässt sich CCleaner 5.45 nicht mehr beenden. Das Fenster besitzt ein "X"-Knopf, allerdings wird damit nur das Fenster des Tools geschlossen und CCleaner bleibt im Hintergrund aktiv. Bei einem Rechtsklick auf das CCleaner-Icon in der Systray gibt es im Kontextmenü ebenfalls keine Möglichkeit, CCleaner zu beenden.

Wer CCleaner komplett beenden will, ist damit gezwungen, folgenden Umweg zu gehen: Monitoring-Funktion in CCleaner deaktivieren, im Task-Manager unter "Autostart" den Eintrag von CCleaner auf "deaktiviert" stellen und dann unter Prozesse den Task "CCleaner" beenden.

In früheren Gratis-Versionen von CCleaner konnte der Nutzer noch in den Optionen unter Privatsphäre entscheiden, ob anonymisiert Daten über ihn gesammelt und verwendet werden dürfen. Der Eintrag "Privatsphäre" existiert in den Optionen der Gratis-Version weiterhin, bietet aber keine Auswahlmöglichkeiten mehr an.



In diesem Beitrag im Forum von CCleaner geben die Entwickler von Piriform zu, dass die Analytik-Funktionen der Gratis-Version von CCleaner mit der Version 5.45 erweitert wurden, betonen allerdings auch, dass alle vom Tool gesammelten Informationen anonymisiert übertragen werden. Die Informationen dienen demnach dazu, "um einen besseren Einblick in die Interaktion unserer Benutzer mit der Software zu erhalten." Es würden auch keine persönlichen Informationen der Nutzer gesammelt. Allerdings ist dem Forums-Beitrag nicht zu entnehmen, was für Informationen genau gesammelt, wo gespeichert und wie geschützt werden. Den Datenschutzbestimmungen ist unter Punkt 7 zu entnehmen, dass die Daten innerhalb der "Avast Group" ausgetauscht werden.



In dem Beitrag räumen die Entwickler auch ein, dass sie nach dem negativen Feedback der Nutzer über die Version 5.45 zum Entschluss gekommen sind, nachzubessern. Die Verknüpfung der erweiterten Analytik-Funktionen mit Active Monitoring sei vorschnell erfolgt.



In der kommenden Version sollen Active Monitoring (Säuberungs-Alarme) und Heartbeat (anonymisierte Nutzerdaten-Sammlung) voneinander getrennt werden. Die Nutzer sollen dann entscheiden können, welche der beiden Funktionen sie nutzen möchten. Die neue Version von CCleaner soll im Laufe der nächsten Wochen erscheinen.

Bis zur Veröffentlichung einer neuen Version von CCleaner bieten wir Ihnen in der PC-WELT Download-Datenbank weiterhin CCleaner 5.44 an.

Statement von Avast

Gegenüber der US-Site Betanews hat sich Avast zu der Problematik geäußert. Dabei wird erneut betont, dass von CCleaner nur anonymisiert Daten gesammelt werden, die dabei helfen sollen, Bugs zu identifizieren und festzustellen, welche Funktionen von CCleaner genutzt oder nicht genutzt werden. Man schätze das Feedback der Nutzer und arbeite an einer neuen Version, mit der die Säuberungsfunktionen von den Analytik-Funktionen getrennt werden. Hinzu kommen Optionen, mit denen die CCleaner-Nutzer mehr Kontrolle erhalten und die sich CCleaner auch nach dem Schließen des Tools merkt.