Cashback-Aktion für Philips Hue Starter-Kits

Denise Bergert

Beim Kauf eines Philips Hue Starter-Kits können Käufer im Rahmen einer Cashback-Aktion jetzt bis zu 30 Euro sparen.

Elektronik-Hersteller Philips hat heute eine Cashback-Aktion für seine smarten Hue-Leuchtmittel gestartet. Noch bis zum 17. Februar 2019 können Käufer bis zu 30 Euro beim Kauf eines Starter-Sets sparen.

Teilnahmeberechtigt sind insgesamt drei Starter-Sets aus der Hue-Familie: Das Hue White and color ambience Starter-Kit E27, das Hue White and color ambience Starter-Kit GU10 und das Hue White ambience Starter-Kit E27. Alle drei Pakete beinhalten jeweils drei Leuchtmittel, einen Dimmschalter und die Hue Bridge. Käufer der beiden Hue White and color ambience Kits erhalten nach dem Kauf 30 Euro zurück. Käufer des Hue White ambience Sets werden mit 15 Euro belohnt. Die Sets schlagen mit einer UVP von 199,95 bzw. 149,95 Euro zu Buche.

Um an der Cashback-Aktion teilzunehmen, müssen sich Käufer der Starter-Kits nach dem Kauf online für die Aktion registrieren. Auf der zugehörigen Aktionswebsite müssen sie ihre Adresse und ihre Bankverbindung hinterlegen und ein Foto oder einen Scan des Kaufbelegs hochladen. Philips überweist dann innerhalb von 40 Tagen den Cashback-Betrag auf das angegebene Konto. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2019.

