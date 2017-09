Call of Duty: WW2: Open Beta in der Kritik der Spieler

Zu kleine Karten, zu hektisch, zu instabil: Das Fazit der Beta-Teilnehmer von Call of Duty: WW2 fällt vernichtend aus.

Vergrößern Die Rückbesinnung auf den Zweiten Weltkrieg kommt nicht bei allen Spielern gut an. © activision.com

Publisher Activision gewährt Shooter-Fans aktuell im Rahmen der offenen Beta auf dem PC einen ersten Eindruck von Call of Duty: WW2 ( hier günstig auf Gamesplanet vorbestellen ). Die erhoffte Begeisterung bleibt jedoch aus. Im Gegenteil: Auf Steam hagelt es derzeit negative User-Kritiken für den Weltkriegs-Shooter von Activision. Von den über 7700 abgegebenen Nutzerreviews sind lediglich 29 Prozent positiv.

Die Abkehr der Reihe von futuristischen Schlachten zurück zum ursprünglichen Zweiter-Weltkriegs-Setting wurde von Fans im Vorfeld begrüßt. Dennoch finden viele Spieler die Rückbesinnung als wenig gelungen. Activision habe nach Ansicht der Spieler am hektischen Tempo der letzten Ableger festgehalten. Dazu kommen zu kleine und unübersichtliche Karten. Typisch für eine Beta sind hingegen Serverprobleme. Viel zu oft komme es zu Verbindungsabbrüchen oder lange Wartezeiten für das Matchmaking. An diesen Problemen kann der Hersteller bis zur geplanten Veröffentlichung am 3. November noch arbeiten. Ob jedoch noch genug Zeit bleibt, um das Multiplayer-Erlebnis komplett umzugestalten, bleibt fraglich.

