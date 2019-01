C-3PO: Letzter Auftritt in Star Wars Episode IX

Hans-Christian Dirscherl

C-3PO tritt ab. Der plappernde, humanoide Protokoll- und Übersetzungs-Roboter hat in Star Wars Episode IX seinen letzten Auftritt. Die Dreharbeiten mit C-3PO sind bereits beendet.

C-3PO tritt ab. Der humanoide Protokoll- und Übersetzungs-Roboter mit der golden glänzenden Außenhaut tritt zum letzten Mal im kommenden Star-Wars-Film Episode IX auf. Doch die Dreharbeiten dafür sind, soweit es Szenen mit C-3PO betrifft, bereits abgeschlossen.

Das teilte Anthony Daniels via Twitter mit und bedankte sich dabei für die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. Daniels spielte den immer aufgeregt durcheinanderplappernden Roboter in allen Filmen, in denen C-3PO auftritt. Und das sind ziemlich viele, nämlich Star Wars Episoden I, II, III, IV, V, VI, VII und VIII (also alle Filme der eigentlichen Star-Wars-Reihe) sowie das Spin-off "Rogue One". Im anderen Spin-off "Solo: A Star Wars Story" trat Anthony Daniels zwar auch auf, allerdings nicht in seiner Paraderolle als C-3PO. In den Animationsfilmen wie "The Clone Wars" kommt C-3PO zwar auch vor, nur spielt ihn darin natürlich kein menschlicher Schauspieler. Allerdings arbeitete Anthony Daniels durchaus auch bei den Animationsfilmen mit – als Sprecher.

Die Dreharbeiten an Stars Wars VIII gehen aber noch weiter, nur eben ohne Anthony Daniels. Der letzte Teil der dritten Star-Wars-Trilogie soll am 19. Dezember 2019 in den deutschen Kinos anlaufen. Der finale Titel ist noch nicht bekannt. Die 2016 verstorbene Carrie Fisher alias Leia spielt darin übrigens mit. Möglich wird das, indem Filmmaterial, das bereits bei den Dreharbeiten zu "Star Wars VII Das Erwachen der Macht" aufgenommen, aber damals nicht verwendet/gezeigt wurde, nun für Star Wars IX verwendet wird.

Der Star-Wars-Kosmos: Damit Sie jetzt nicht den Überblick verlieren

Erste Trilogie 1977-1983: Die erste Trilogie sind die drei klassischen Episoden mit Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Leia (deren Darstellerin Carrie Fisher ist Ende 2016 gestorben): "Krieg der Sterne - eine neue Hoffnung", "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Diese drei Filme sind zwischen 1977 und 1983 erschienen und haben den Kult um Star Wars begründet. Sie sind in der Zählung nach der Chronologie der Handlung die Episoden IV bis VI.



Zweite Trilogie 1999-2005: 1999 ging es mit der zweiten Trilogie weiter, die chronologisch vor der ersten Trilogie spielt. Diese drei Folgen erschienen bis 2005: "Die dunkle Bedrohung", "Angriff der Klonkrieger" und "Die Rache der Sith". Das sind chronologisch gesehen die Episoden I bis III.



Dritte Trilogie 2015-2019: 2015 startete die dritte Trilogie, deren Handlung nach der ersten Trilogie angesiedelt ist. Bisher gibt es nur zwei Teile davon: "Das Erwachen der Macht" und "Star Wars: Die letzten Jedi". "Die letzten Jedi" startete in Deutschland am 15. Dezember 2017 in den Kinos. Das ist der achte und derzeit aktuellste Teil der klassischen Star-Wars-Kinofilm-Reihe. Im Dezember 2019 soll der dritte Teil diese dritte Trilogie abschließen. Das sind dann im Rahmen der Handlung die Episoden VII, VIII und IX.



Vierte Trilogie ???-???: Und danach kommt die von Disney bereits angekündigte vierte Trilogie mit den Episoden X, XI und XII.



Anthology-Filme 2016-???: Die beiden Filme "Rogue One: A Star Wars Story" und "Solo: A Star Wars Story" rechnen Produzent Lucasfilm und Cineasten nicht zur eigentlichen klassischen Star-Wars-Reihe, sondern zur sogenannten Anthology-Reihe. Diese Anthology-Filme sind Spin-offs der eigentlichen Star-Wars-Reihe und werden separat gezählt.

"Rogue One: A Star Wars Story" spielt vor Episode IV aus der ersten Trilogie. "Solo: A Star Wars Story" erzählt wiederum die Geschichte des jungen Han Solo - die offensichtlich nicht allzu viele Kinogänger kennen wollen, wie man an den vergleichsweise niedrigen Zuschauerzahlen sieht. Da "Solo: A Star Wars Story" zu wenig Geld einspielte, stoppt das Filmstudio alle weiteren Star-Wars-Anthology-Filme.



