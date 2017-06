Bundeskanzlerin Merkel eröffnet GamesCom 2017

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dieses Jahr erstmals die Spielemesse GamesCom in Köln eröffnen.

Vergrößern Die Bundeskanzlerin eröffnet in diesem Jahr die GamesCom. © gamescom / Koelnmesse

Wie die Koelnmesse und der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware heute bekannt geben , wird die GamesCom in diesem Jahr erstmals durch Dr. Angela Merkel eröffnet. Die Bundeskanzlerin wird am 22. August 2017 am Eröffnungsrundgang der GamesCom teilnehmen. Der Veranstalter und der Träger der Spielemesse fühlen sich durch den hohen Besuch geehrt. "Für uns ist die Teilnahme der Bundeskanzlerin ein Zeichen großer Wertschätzung", so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. „Der Besuch von Frau Dr. Merkel unterstreicht die Bedeutung der Games-Branche für den Kultur-, Digital- und Wirtschaftsstandort Deutschland,“ erklärt Felix Falk, Geschäftsführer des BIU.

Die GamesCom 2017 findet vom 22. bis 26. August in Köln statt. Partnerland ist in diesem Jahr Kanada. 2016 Jahr kamen rund 345.000 Besucher aus 97 Ländern zur Computer- und Videospielmesse nach Köln. Unter den Ausstellern fanden sich 877 Unternehmen aus 54 Ländern.