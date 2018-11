Bug: Windows 10 Pro wird zu Windows 10 Home

Profi IT

Momentan häufen sich Beschwerden von Nutzern, bei denen plötzlich Windows 10 Pro zu Windows 10 Home wurde.

Auf Reddit häufen sich derzeit die Beschwerden von Nutzern darüber, dass ihr Windows 10 Pro plötzlich zu einem Windows 10 Home wurde. Der Initiator der Diskussion erklärt, dass er vor Jahren mit seinem Produktschlüssel für Windows 8 Pro die Gratis-Version von Windows 10 Pro erhalten habe. Nun sei allerdings plötzlich ein Hinweis auf dem Desktop erschienen, laut dem sein Produktschlüssel nur für Windows 10 Home zulässig sei und deshalb diese Variante des Betriebssystems installiert werden müsse.

Andere Nutzer bestätigen das Problem und verweisen darauf, dass offenbar nicht nur Produktschlüssel beim Wechsel von Windows 8 zu Windows 10 betroffen sind. So gibt einer der User an, dass er einen legalen Windows 10 Pro Produktschlüssel besitze, der vom Aktivierungsserver von Microsoft plötzlich abgewiesen wurde. Und dies obwohl er keine Änderungen am Rechner vorgenommen habe.

"Was zum...?? Bei mir wurde auch mein Pro heute Nacht deaktiviert. Ich habe immer die Pro-Version genutzt, seit den frühen Insider-Tagen und die digitale Lizenz von Pro (non-insider) war ewig lang aktiviert", erklärt ein anderer Nutzer.

Wie weit das Problem verbreitet ist, lässt sich schwer abschätzen. Ein Reddit-Nutzer, der Microsoft kontaktiert hat, erklärt, dass dort das Problem bereits bekannt sei und an einer Lösung gearbeitet werde. Schuld sei ein Fehler bei den Aktivierungsservern. Es besteht also kein Grund zur Panik, falls bei Ihnen das Problem auch auftreten sollte. Warten Sie einige Stunden ab. Sollte das Problem dann nicht gelöst sein, empfehlen wir Ihnen, den Microsoft-Support zu kontaktieren.



