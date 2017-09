BSI warnt: 3 Sicherheitslücken in Google Chrome

Benutzer des Browsers Google Chrome sowie von den verwandten Chromium-Versionen sollten baldmöglichst auf die aktuelle Version 61.0.3163.100 aktualisieren. In den älteren Versionen stecken drei Sicherheitslücken.

Vergrößern BSI warnt: Drei Sicherheitslücken in Google Chrome.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie BSO warnt: Chrome-Nutzer sollten umgehend ihren Browser aktualisieren. Denn in älteren Versionen des Browsers Chrome sowie in Chromium (die Open-Source Variante des Google Chrome Browsers, die andere Software-Hersteller für ihre Produkte verwenden dürfen) stecken drei Sicherheitslücken, die Angreifern aus der Ferne das Ausführen beliebigen Programmcodes und die Durchführung von Denial-of-Service (DoS)-Angriffen ermöglichen.

Diese Versionen sind betroffen



Betroffen sind alle älteren Chrome- und Chromiumversionen vor 61.0.3163.100 auf diesen Betriebssystemen: Microsoft Windows, Suse Package Hub for Suse Linux Enterprise 12, GNU/Linux, openSuse Leap 42.2, openSuse Leap 42.3, Red Hat Fedora 25, Red Hat Fedora 26, Red Hat Fedora 27 sowie Extra Packages for Red Hat Enterprise Linux 7 und Apple Mac OS X sowie macOS Sierra. Die aufgelisteten Schwachstellen stuft der Hersteller als „hoch“ ein.

Hier sind Sie sicher



Auf der sicheren Seite sind Anwender, die Chromium ab Version 61.0.3163.100 oder Google Chrome ab Version 61.0.3163.100 für Windows, Macintosh (Mac OS X und macOS Sierra) oder Linux verwenden. Google Chrome lädt die neue, sichere Version im Hintergrund automatisch herunter. Sie müssen danach den Browser nur noch neu starten, wobei die gerade offenen Tabs mit den darin geöffneten Webseiten erhalten bleiben.

Download



Falls Sie das Update bewusst von Hand starten wollen oder aber Google Chrome neu installieren wollen, so finden Sie den Download von Chrome Stable Channel Update for Desktop 61.0.3163.100 hier.



Download Google Chrome für Windows, Linux und macOS



Die besten Tricks für Google Chrome auf Android





.