Brütal Legend: PC-Spiel aktuell gratis erhältlich

Das abgefahrene, musikalische Action-Adventure-Spiel Brütal Legend ist aktuell gratis erhältlich. Aber nur für kurze Zeit.

Vergrößern Brütal Legend ist aktuell gratis erhältlich

Der Humble Store verschenkt erneut ein Spiel: Dieses Mal steht für kurze Zeit das Action-Adventure-Spiel Brütal Legend für Windows, Linux und MacOS nach einer kurzen, kostenlosen Anmeldung kostenlos zum Download bereit. Normalerweise kostet das Spiel 14,99 Euro. Die Aktion endet am Mittwochabend um 19 Uhr deutscher Zeit.

Brütal Legend wurde von Double Fine Productions unterr der Leitung von Tim Schafer (Monkey-Island-Reihe, Psychonauts, Grim Fandango) entwickelt. Das Spiel erschient im Jahr 2009 zunächst für Konsolen und dann im Jahre 2013 auch für PCs. In dem Spiel übernimmt der Spieler die Rolle von Eddie Riggs in einer offenen Heavy-Metal-Welt, in der Riggs seine Gitarre auch als Waffe einsetzen kann.

Vergrößern Szene aus Brütal Legend

Für die Rolle von Eddie Riggs diente der Schauspieler und Musiker Jack Black als Vorbild, der dem Charakter auch seine Stimme verleiht. Das Spiel bietet außerdem Echtzeitstrategie-Spielelement. Wer schon immer eine Horde von Rockern per Headbanging-Angriff in die Schlacht ziehen lassen wollte, wird bei Brütal Legend zufrieden gestellt.



Mit der Aktion will der Humble Store auch auf die große Herbst-Angebots-Aktion aufmerksam machen, die noch bis zum 28. November läuft und während der tausende Spiele stark rabattiert erhältlich sind. Eine kleine Auswahl der Angebote: Project Cars 2 ist für 35,99 Euro und mit einem Rabatt von 40 Prozent erhältlich. The Surge kostet 26,79 Euro statt 39,99 Euro (-33%) und bei Shadow Warrior 2 wurde der Preis auf 18,49 Euro halbiert. Ebenfalls im Angebot sind viele Spiele der Publisher Bandai Namco, Sega und Devolver.

Ebenfalls interessant: Im aktuellen Humble Care Package Bundle für 25,50 Euro stecken 27 coole PC-Spiele im Wert von über 300 Euro. Alle Einnahmen gehen an einen guten Zweck.