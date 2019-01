Brückentage 2019: Mehr Urlaub dank cleverer Planung

Fronleichnam, Donnerstag 20 Juni 2019 (nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) Urlaub vom 17.6. bis 23.6. = 9 freie Tage für 4 Urlaubstage

Pfingstmontag (10. Juni 2019) + Fronleichnam (20. Juni 2019) (Fronleichnam nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) Urlaub vom 11.6. bis 23.6. = 15 freie Tage für 8 Urlaubstage

Augsburger Hohes Friedensfest, 8. August 2019 (nur in Augsburg, einziger auf ein Stadtgebiet begrenzter gesetzlicher Feiertag) Urlaub vom 8.8. bis 9.8. = 4 freie Tage für 1 Urlaubstag oder (mit Mariä Himmerlfahrt) Urlaub vom 8.8. bis 16.8. = 11 freie Tage für 5 Urlaubstage

Mariä Himmelfahrt, Donnerstag 15. August 2019 (Saarland und in vielen Teilen Bayerns) Urlaub vom 12.8. bis 16.8. = 9 freie Tage für 4 Urlaubstage

Weihnachten 2019

Urlaub vom 23.12. bis 27.12. = 9 freie Tage für 3 Urlaubstage

oder

Urlaub vom 23.12. bis 3.1.2020 = 17 freie Tage für 7 Urlaubstage (in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt wegen Heilige Drei Könige am Montag, 6.1.2020)

bzw. 16 freie Tage für 7 Urlaubstage in allen anderen Bundesländern