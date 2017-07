Blitz-Deal: Exklusives Sky-Paket für nur 24,99 Euro/Monat

Sie wollen den Start der 7te Game-of-Thrones-Staffel nicht verpassen und dabei sogar noch sparen? Dann haben wir jetzt ein exklusives Sky-Angebot für Sie.

Vergrößern Exklusives Sky-Paket für pcwelt.de-Leser

Gemeinsam mit Sky haben wir für Serien- und Film-Fans ein exklusives und attraktives Spar-Paket geschnürt - und das pünktlich zum Start der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von Game of Thrones am 17. Juli. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis Montag, den 10. Juli 2017.

Hier die Infos zum exklusiven Sky-Angebot für pcwelt.de-Leser:

Sie erhalten das Sky Entertainment Paket mit dem Sky Cinema Paket, Sky HD, Sky Go, Ultra HD und Sky+ Pro-Festplattenleihreceiver und als Gratis-Zugabe auch noch Premium HD für nur 24,99 Euro im Monat. Im Gegensatz zum aktuellen 24,99-Euro-Angebot auf Sky.de erhalten Sie also bei uns noch Premium HD (im Wert von 10 Euro/Monat) ohne Aufpreis in den ersten 12 Monaten obendrauf. Zu den weiteren Vorteilen gehören der Zugriff auf Sky On Demand & Sky Box Sets und eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 29 Euro statt 59 Euro.

Exklusives Sky-Angebot für nur 24,99 Euro / Monat (in den ersten 12 Monaten)

Das Sky Entertainment Paket beinhaltet neben vielen anderen Sendern auch Sky Atlantic HD, wo im Juli Game of Thrones Staffel 7 läuft. Mit den Sky Box Sets haben Sie Zugriff auf kompletten Staffeln vieler Top-Serien. So können Sie beispielsweise vorab noch schnell die ersten sechs Staffeln von Game of Thrones anschauen... Mit dem Sky Cinema Paket erleben Sie viele Blockbuster als exklusive TV-Premieren.

Wichtiger Hinweis: Sie erhalten Sky Entertainment mit dem Cinema Paket und inklusive Premium-HD für 24,99 Euro im Monat in den ersten 12 Monaten. Danach kostet das Paket monatlich 52,99 Euro, falls Sie nicht vorher kündigen.



Tipp: Falls Sie zum Ablauf der Mindestvertragslaufszeit das Sky-Abo kündigen möchten, dann sollten Sie daran denken, dass die Kündigungsfrist zwei Monate zum Laufzeitende beträgt. Noch bequemer: Sie nutzen einfach den Dienst Aboalarm.de und erledigen darüber die Kündigung bei Sky mit wenigen Tastatureingaben und Mausklicks. Aboalarm bietet über 20.000 Vorlagen für Kündigungsschreiben.