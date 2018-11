Black Friday Sale im Playstation Store

Sony gewährt auf zahlreiche Spiele für Playstation 4 und PSVR hohe Rabatte im Rahmen der Sparsinns-Angebote.

Unter dem Namen Sparsinns-Angebote werden derzeit im Playstation Store zahlreiche PS4-Spiele günstiger angeboten. Dabei lassen sich teilweise bis zu 60 Prozent sparen. Die Angebote gelten bis zum 27. November, interessierte Spieler können sich also Zeit lassen. Das neue Spider-Man kostet mit 40 Euro 42 Prozent weniger. Das aktuelle Fifa 19 lässt sich bereits für 40 Euro erstehen. Das storylastige Detroit: Become Human kostet mit 30 Euro 57 Prozent weniger. Ein echtes Schnäppchen ist zudem der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege für 12 statt 40 Euro. Wer hingegen Fallout 4 verpasst hat, kann die Game of the Year Edition schon für 25 Euro anstelle der bislang fälligen 70 Euro erwerben. Darüber hinaus wurden auch 54 Erweiterungen und Geldpakete für Spiele im Preis reduziert. Die erste Spider-Man-Erweiterung kostet beispielsweise 15 anstelle von 40 Euro.

Auch für VR-Spieler hält der Sale 22 Schnäppchen bereit: Das erst kürzlich erschienene Jump & Run Astro Bot Rescue Mission kostet anstelle von 40 Euro nur noch 25 Euro. Auch die VR-Version von Skyrim ist mit 25 Euro satte 64 Prozent günstiger. Keinesfalls verpassen sollten VR-Spieler auch das in Zeitlupe ablaufende Superhot für 15 Euro, den grafisch beeindruckenden Ego-Shooter Farpoint für 10 Euro oder den Multiplayer-Taktik-Shooter Firewall Zero Hour für 20 Euro.

PS4: Assassin's Creed Origins im Angebot der Woche