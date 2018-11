Bitrix24 Release 2018: Das ist neu - 100 GB Speicher 3 Monate gratis testen

Bitrix hat seine Lösung für das Aufgaben- und Projektmanagement um drei neue Funktionen erweitert: Webmail, Automatisierung in den Aufgaben und Onlineshops. Sie können Bitrix24 Standard mit 100 GB Onlinespeicher jetzt drei Monate lang gratis testen. Danach endet das Abo automatisch.

Bitrix24 Release 2018 und 3 Monate Standard gratis

Bis zum 10. Oktober verschenkte Bitrix 100 GB Onlinespeicher. Dauerhaft gratis! Sie haben dieses Angebot damals verpasst und wollen die Bitrix24-Lösung für das Aufgaben- und Projektmanagement trotzdem in aller Ruhe einmal ausprobieren? Und auch gleich die drei neuen Funktionen testen, die Bitrix mit dem Release 2018 „Sydney“ erst vor wenigen Tagen eingeführt hat? Kein Problem. Bitrix bietet jetzt die Möglichkeit, den Tarif Standard mit 100 GB Onlinespeicher drei Monate lang kostenlos in vollem Umfang zu testen. Sie sparen fast 300 Euro. Darin enthalten sind die drei neuen Funktionen Webmail, Automatisierung in den Aufgaben und Onlineshops. Laut Bitrix nutzen Bitrix24 derzeit über 4 Millionen Organisationen weltweit.

Release 2018: Das ist neu bei Bitrix24

1. Automatisierung in Bitrix24 Aufgaben

Mit den neuen Automatisierungsregeln in Aufgaben arbeiten Sie gerade bei großen Projekten effizienter. Stellen Sie die Automatisierungsregeln ein und Ihr Bitrix24 erstellt automatisch verknüpfte Aufgaben, verschiebt Fristen, ändert die Verantwortlichen, versendet Mails und vieles mehr. Bitrix erklärt hier ausführlich die Automatisierungsregeln in Aufgaben.

2. Webmail

Ebenfalls neu ist Webmail. Damit landen die Mails der Bitrix24-Nutzer nicht mehr nur im Bitrix24-CRM, sondern auch direkt im neuen Bereich Bitrix24 Webmail. Die neue Funktion Webmail finden Sie in Ihrem Account im linken Hauptmenü. Die grundsätzliche Funktion der Mailbox-Integration bleibt wie gehabt. Sie können damit auf Mail-Services wie MS Exchange, Outlook, Gmail, iCloud und andere zugreifen und sie in Ihrem Bitrix24 verwalten.



Sie wollen mehr zum neuen Webmail wissen? Dann lesen Sie hier weiter.

3. Onlineshops

Websites gibt es im Rahmen von Bitrix24 schon seit einem Jahr. Mit dem Release 2018 kommen aber noch die Onlineshops (Beta) dazu. Sie können mit den Onlineshops Ihre Produkte bewerben und Produktkataloge veröffentlichen. Die Bestellungen Ihrer Kunden können Sie direkt im CRM bearbeiten und dort auch Lieferservices erstellen. Ebenso sind Zahlungssysteme integriert. In diesem How-to lesen Sie, wie Sie Ihren eigenen Onlineshop mit Bitrix24 auf die Beine stellen.

Hier finden Sie alle Informationen zu den neuen Möglichkeiten und Funktionen.



So bekommen Sie den Tarif Standard mit 100 GB Onlinespeicher für 3 Monate gratis

Sie können Bitrix24 Standard mit 100 GB Onlinespeicher jetzt drei Monate lang gratis testen. Hier kostenlos bei Bitrix24 anmelden. Der Bitrix24-Tarif Standard kostet normalerweise 99 Euro pro Monat. Sie sparen mit dieser Aktion also fast 300 Euro.



Wichtig: Bei der Einrichtung des kostenlosen Accounts den Promo-Code NEWBITRIX24 rechts unten eingeben.

Diese Aktion gilt nur bis 28. November 2018 und nur für die Accounts, die in der Zone .de angemeldet werden. Wichtig: Der Promo-Code lässt sich nur bei Neuanmeldungen verwenden.

Fair und ohne Risiko: Das 3-Monate-gratis-Test-Abo wird nicht automatisch verlängert, die Kunden erhalten 3 Monate kostenlos den Tarif Standard, danach wird er automatisch deaktiviert. Wenn Sie Bitrix Standard nach Ablauf der drei Monate weiter nutzen wollen, müssen Sie dies separat bestellen.

Tarif kündigen

Wenn Sie sich für eine Fortführung von Bitrix24 Standard nach Ablauf der 3-Monate-gratis-Testphase entscheiden: Bitrix bietet seinen Tarif Standard mit unterschiedlichen Laufzeiten an, von einem Monat bis 24 Monate. Das Abonnement wird nach Ablauf des gewählten Zeitraums automatisch um den gleichen Zeitraum verlängert, wenn Sie nicht vorher kündigen. Sie können den jeweiligen Vertrag per Mail an den Support bis einen Tag vor der Verlängerung kündigen oder aber in Ihrem Account abbestellen.