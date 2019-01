Bitkom-Ufrage zum mobilen Bezahlen: Nur 30 Prozent nutzen es bisher

Stephan Wiesend

Laut einer Umfrage der Bitkom ist die Zahl der deutschen Mobil-Zahler noch gering, kaum jemand nutzt dazu eine Smartwatch.

Zu den interessantesten Funktionen der Apple Watch gehört die Nutzung für mobiles Bezahlen, damit ist man in Deutschland aber noch ein echter Exot: Laut einer aktuellen Umfrage der Bitkom im Rahmen des Safer Internet Day nutzten gerade einmal 30 Prozent der Befragten das mobile Zahlen per Smartphone, davon bezahlten gerade einmal 3 Prozent schon einmal mit einer Smartwatch wie der Apple Watch – vielleicht ändert sich ja dies nach Einführung von Apple Pay.

Bei den mobilen Einkäufen wurden übrigens nicht nur Einkäufe über den drahtlosen Standard NFC berücksichtigt, sondern auch die Bezahlung per QR-Code.

Beliebt ist das mobile Zahlen offenbar vor allem im Supermarkt. 53 Prozent der Mobilzahler haben bereits in einem Supermarkt ihren Einkauf per Smartphone oder Smartwatch bezahlt, immerhin 34 Prozent beim Kauf von Mode, Technik und Möbeln. Weit weniger beliebt ist der drahtlose Einkauf dagegen beim Kauf der Fahrkarte oder Tickets für Veranstaltungen. Vor allem aber bei Cafés und Restaurants ist Mobile Payment offensichtlich noch ein Fremdwort, nur 4 Prozent nutzten es in Gaststätten. Besonders im letzteren Fall stellt sich die Frage "Beliebtheit vs. Verfügbarkeit", denn insbesondere in den kleineren Cafés und Bäckereien steht man vor der Herausforderung, selbst wenn man mit einer normalen EC-Karte bezahlen will.



Positive und negative Erfahrungen gibt es von den Nutzern dabei zu berichten: 38 Prozent stimmten zu, dass sie beim mobilen Zahlen Zeit gespart hätten, allerdings wurden laut Umfrage 29 Prozent dabei „skeptisch beäugt“ oder mussten sich kritische Kommentare anhören. Was wir interessant fanden: Nur 16 Prozent stimmen mit der Ansicht überein, das Einrichten des Bezahlens am Mobilgerät wäre einfach gewesen. Hier kann offenbar noch viel verbessert werden.

Es ist aber weniger der Bedienkomfort oder Unwissen über die Technik, die die eingangs erwähnten 70 Prozent der Nutzer vom mobilen Zahlen abhängt – die größte Anzahl der Nutzer führt Sicherheitsbedenken als den Grund an, warum sie bisher lieber zu anderen Zahlungsmitteln greifen.

Dass Bargeld langsam an Bedeutung verliert, erwartet aber der größte Teil der 1005 Befragten. So glaubten bei einer Umfrage vor einem Jahr noch 40 Prozent, Bargeld wäre auch noch in 20 Jahren das dominierende Zahlungsmittel. Ein Jahr später erwarten dies nur noch 34 Prozent und 38 Prozent eine Ablösung sogar schon in zehn Jahren.