Bitcoin Pizza Day: 2 Pizzas für 21 Millionen US-Dollar

Am heutigen Bitcoin Pizza Day dürfte sich ein Entwickler gar nicht freuen. Er hatte vor 7 Jahren 10.000 Bitcoin in Pizzas investiert.

Vergrößern Heute ist Bitcoin Pizza Day. © Twitter

Für Laszlo Hanyec dürfte der heutige Bitcoin Pizza Day kein Grund zum Feiern sein. Ebenso für alle anderen Bitcoin-Besitzer der ersten Stunde, die sich von ihren Bitcoin zu früh trennten und heute Millionäre wären... Der Bitcoin Pizza Day wird jedes Jahr am 22. Mai zelebriert.

Der Anlass: Der Entwickler Hanyec hatte am 19. Mai 2010 in einem Forumbeitrag seine Bereitschaft angekündigt, für 10.000 Bitcoin mehr als eine Pizza erwerben zu wollen. Es sollten mindestens zwei Pizzas sein, damit er auch am nächsten Tag noch eine Pizza essen konnte. In dem Forumsbeitrag rief er alle Leser dazu auf, ihm ein Angebot zu machen. Am 22. Mai 2010 fand sich dann schließlich ein Verkäufer, der bereit war, zwei Pizzas gegen 10.000 Bitcoin zu tauschen.

Seitdem gilt der 22. Mai 2010 als der Tag, an dem zum ersten Mal in der echten Welt eine Transaktion einer Ware mit der Zahlung von Bitcoin beglichen wurde. Entsprechend wird auch der Bitcoin Pizza Day immer am 22. Mai gefeiert und in diesem Twitter-Kanal @Bitcoin_Pizza wird täglich der Wert der beiden legendären Bitcoin-Pizzas in US-Dollar angegeben.

Sieben Jahre später, am 22. Mai 2017, dürfte Hanyec erneut bewusst werden, welchen Fehler er damals gemacht hatte. Nachdem der Bitcoin-Kurs aktuell die 2.150-Dollar-Marke durchbrochen hat, hat er seinerzeit satte 21,5 Millionen US-Dollar oder umgerechnet 19,17 Millionen Euro gezahlt. Dabei hatten ihn die Forennutzer damals noch für den Kauf der Pizzas gefeiert. "Gratulation", hieß es damals in einer Reaktion, "für den großen Meilenstein" den er erreicht habe. Und: "Die Pizzas sehen so lecker aus. Ich beneide dich."

Noch im Jahr 2013 hatte Hanyecz in einem Interview erklärt, dass Bitcoin damals keinen Wert hatten und er die Idee "unglaublich cool" fand, 10.000 Bitcoin in zwei Pizzas zu investieren.

Ein anderer Pechvogel warf seine Festplatte mit 7.500 (!) Bitcoins vor wenigen Jahren auf den Müll.



Wie groß Ihr Vermögen wäre, wenn Sie im Jahr 2010 insgesamt 1000 US-Dollar in Bitcoin investiert hätten, erfahren Sie in diesem Beitrag...