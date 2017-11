Bitcoin erreicht neues Allzeithoch

Nach dem Absturz in der vergangenen Woche hat die Kryptowährung Bitcoin heute ein neues Allzeithoch bei über 8.000 US-Dollar erreicht.

Vergrößern Bitcoin knackt die Rekordmarke von 8.000 US-Dollar. © iStockphoto.com/DorottyaMathe

Nachdem die Kryptowährung Bitcoin am vergangenen Wochenende auf 5.600 US-Dollar abstürzte , erreicht sie heute ein neues Allzeithoch . Im Verlauf des Tages kletterte der Kurs bis über 8.000 US-Dollar. Aktuell hat er sich bei rund 7.800 US-Dollar eingependelt. In Euro ist ein Bitcoin aktuell umgerechnet 6.677 Euro wert.

In der vergangenen Woche wurde dem Bitcoin-Update SegWit2x eine Absage erteilt. An diesem Tag konnte die Kryptowährung noch in neue Kurshöhen vordringen. Kurz darauf begann Ende der vergangenen Woche jedoch der Absturz. Innerhalb weniger Stunden büßte Die Kryptowährung rund ein Drittel ihres Wertes ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Bitcoin-Netzwerk mit teilweise mehr als 135.000 unbestätigten Transaktionen überlastet. Die Transaktionskosten stiegen.

Immer mehr Miner wechselten zur Abspaltung Bitcoin Cash und boten ihre Rechenleistung für deren Transaktionen an. Innerhalb von drei Tagen stieg der Bitcoin-Cash-Kurs von 600 auf 2.500 US-Dollar. Dem Hype konnte Bitcoin Cash jedoch nicht lange gerecht werden. Der Kurs sank in dieser Woche wieder auf aktuell 1.100 US-Dollar. Dieser Absturz führte schließlich dazu, dass auch die Miner wieder zurück zur Bitcoin wechselten. Bitcoin muss nun das Lightning Network wieder zum Laufen bringen, die Überlastung überwinden und sich mit einer effektiven Transaktionverarbeitung profilieren.

Bitcoins: Geld mit dem eigenen Computer selbst herstellen