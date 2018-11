Bis zu 90 Prozent auf Spiele im GoG-Sale

Bei GoG.com finden sich derzeit viele Schnäppchen. Teilweise gewährt der Vertrieb bis zu 90 Prozent Rabatt.

Vergrößern GoG.com bietet derzeit viele Spiele für kleines Geld an. © gog.com

Im Rahmen der Vorweihnachtszeit bietet der Spielevertreiber GoG zahlreiche Games mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent an. Dadurch sind viele Spiele schon für geringe Euro-Beträge erhältlich. Das gruselige Adventure Little Nightmares kostet anstelle von 20 Euro beispielsweise nur noch 5,99 Euro. Die Erweiterungen gibt es ebenfalls zum halben Preis von jeweils 1,99 Euro. Das knallbunte Open-World-Jump'n'Run Yooka-Laylee wird für 9,99 Euro anstelle der bisher fälligen 40 Euro angeboten. Das epische Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt kostet in der GOTY-Edition anstelle von 50 Euro nur noch 19,99 Euro. Das Endzeit-Rollenspiel Fallout 3 und dessen Nachfolger Fallout: New Vegas werden zum halben Preis von knapp 10 Euro angeboten.

Tipp: Playstation 4 Pro mit Top-Spiel zum Hammerpreis



Die Spiele im Weihnachts-Sale lassen sich nach Plattform unterscheiden. Wer nur Spiele für Linux oder OS X sucht, wird so schneller fündig. Auch Spiele für mehrere Teilnehmer lassen sich so auf einem Blick aufspüren. Durch Filter lässt sich auch das Budget planen: 50 Spiele stehen bei Gog kostenlos zum Download zur Verfügung. In der Kategorie bis 5 Euro finden sich schon neun Seiten mit Angeboten für kleines Geld. Beim Kauf von Spielen auf GoG erhalten Käufer neben einem Rückgaberecht von 30 Tagen auch häufig eine Guthaben-Zahlung, die für den nächsten Kauf genutzt werden kann. Zudem sind alle Spiele DRM-frei, das heißt, sie können ohne Aktivierung und Internetverbindung genutzt werden.

Angebote aus dem GoG-Sale anschauen