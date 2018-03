Bis zu 70 Prozent Rabatt: Sale im PlayStation Network

Bis zum 22. März lassen sich bei Spielen für PS4, PSVR, PS3 und PS Vita dank hoher Rabatte echte Schnäppchen machen.

Sony gewährt PlayStation-Spielern ab heute bis zum 22. März neue Rabatte auf zahlreiche Spiele . Teilweise lassen sich bis zu 70 Prozent gegenüber dem Normalpreis sparen. Ein Schnäppchen ist beispielsweise das Action-Adventure The Last Guardian (PS4) für 14,99 Euro anstelle der sonst fälligen 34,99 Euro. Das Rennspiel Driveclub (PS4) ist mit 12,99 Euro ebenfalls deutlich günstiger. VR-Spieler sparen mit Driveclub VR für 9,99 Euro oder dem Horrorspiel Here They Lie für 7,99 Euro ebenfalls viel Geld ein. Sony hat zudem viele Downloadinhalte im Preis reduziert : Der Season Pass für Fallout kostet mit 19,99 Euro beispielsweise 60 Prozent weniger, die Erweiterungen für XCOM, Call of Duty oder Mafia 3 sind ebenfalls deutlich billiger.

Wer noch auf der betagten PlayStation 3 spielt, kann ebenfalls Schnäppchen machen: Das Actionspiel God of War: Ascension kostet knapp fünf Euro, das HD-Remake von ICO ist schon für 2,99 Euro zu haben. Die Ableger der knuffigen Jump&Run-Serie LittleBigPlanet kosten ebenfalls nur 2,99 bis 5,99 Euro. Mobile Spieler bekommen für die PlayStation Vita beispielsweise mit Gravity Rush (3,99 Euro), Resogun (2,99 Euro) oder Uncharted: Golden Abyss (5,99 Euro) ebenfalls viel Spielspaß für wenig Geld.

