Bis zu 50 % sparen bei Kopfhörern, Bluetooth-Speakern & Boxen-Sets

Bis zu 50 Prozent bei Kopfhörern, Headsets, Bluetooth-Lautsprechern, Boxen-Sets, Soundbars, Kompaktanlagen und Co. sparen - bei der Tiefpreiswoche "Sound" von MediaMarkt.

Vergrößern Vom 14. bis 21. Oktober 2018: Die Sound-Tiefpreiswoche von Mediamarkt. © MediaMarkt

MediaMarkt läutet die nächste Tiefpreiswoche "Sound" ein . Vom 14. bis 21. Oktober 2018 gibt's eine Woche lang fette Rabatte auf Kopfhörer, Headsets, Bluetooth- und Multiroom-Lautsprecher, Boxen-Sets, Soundbars, Internet-Radios, Kompaktanlagen und Co. Sogar Plattenspieler mit USB-Anschluss sind am Start. Der Preisnachlass kann fast 50 Prozent betragen - Sie können also jede Menge Geld sparen! Und das sind die besten Sound-Schnäppchen des Tages, der direkte Link in den MediaMarkt-Shop ist blau unterlegt:

49 Prozent gespart: Bluetooth-Lautsprecher Anker SoundCore Flare in Blau für 49 statt 96 Euro.

46 Prozent gespart: Bluetooth-Lautsprecher Anker SoundCore Flare in Schwarz für 49 statt 90 Euro.

44 Prozent gespart: Plattenspieler Mac Audio TT 100 BK E für 99 statt 179 Euro

41 Prozent gespart: Kopfhörer JBL E50 BT für 49 statt 83 Euro

41 Prozent gespart: Wireless In-Ear-Kopfhörer Jabra Elite Active 65t für 111 statt 159,99 Euro

35 Prozent gespart: Bluetooth-Lautsprecher Ultron Boomer Cha Cha 3 (in Schwarz) oder in Weiß für 9 statt 15 Euro.

34 Prozent gespart: Bluetooth-Lautsprecher LG Electronics PK7 für 99 statt 149 Euro.

29 Prozent gespart: Multiroom-Lautsprecher Yamaha MusicCast WX-010 (in Schwarz) oder in Weiß für 88 statt 124 Euro.

24 Prozent gespart: Kompaktanlage Mac Audio MMC 220 für 75 statt 99 Euro

21 Prozent gespart: Internet-Radio PEAQ PDR 350 für 149 statt 189 Euro

