Bis zu 50 Prozent sparen: Alle Cyberport-Schnäppchen des Black Weekends

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Beim Online-Händler Cyberport gibt's PCs, iPads, Notebooks und Hardware-Komponenten mit saftigen Preisabschlägen von bis zu 50 Prozent. Hier die besten Schnäppchen.

Vergrößern Cyber Sale Balck Weekend: Cyberport lockt mit Angeboten

Beim Cyberport Black Weekend gibt es am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils viele, viele Angebote. Insgesamt sind an den Tagen über 180 Produkte mit einem Rabatt von bis zu über 50 Prozent erhältlich. Los geht´s am Freitag beispielsweise mit Google Home Mini für 29 Euro statt 59 Euro. Microsofts Office 365 Personal mit Norton Security Deluxe (2+1 Geräte, 1 Jahr) kostet nur 39,90 Euro statt 89,90 Euro. Ebenfalls im Angebot sind Smartphones, Notebooks,



Hier alle Angebote am Freitag den 24.11.2017 ab 0 Uhr. Die Angebote für Samstag, Sonntag und Montag folgen dann jeweils an den Angebotstagen.