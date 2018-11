Bis zu 50 Prozent günstiger: Surface Pro, Surface Laptop, Xbox One

Zum "Schwarzen Freitag" hat Microsoft auch in seinem Online-Store die Preise für diverse Produkte gesenkt. Die Highlights.

Vergrößern Unter anderem im Microsoft Store im Angebot: Das Surface Pro Core i5 mit Type Cover nach Wahl © Microsoft

Alle Online-Händler "feiern" am heutigen Freitag (23.11.2018) den "Schwarzen Freitag". Und auch im Microsoft Store können Sie bei der dazugehörigen Aktion bei vielen Microsoft-Produkten bis zu 50 Prozent sparen. Wir stellen die besten Angebote vor:

Das Surface Pro ist in gleich zwei Varianten günstiger erhältlich:

Das Surface Pro kann sowohl als Tablet als auch als Notebook genutzt werden. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display im 3:2-Format löst mit 2.736 x 1.824 Pixel (267 ppi) auf. Zur weiteren Ausstattung gehören Intel HD-Graphik 620, 4 bzw. 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, 128 bzw. 256 GB SSD, 802.11ac-WLAN-Netzwerk, USB-3.0-Anschluss in Normalgröße, MicroSDXC-Kartenleser, eine 8-MP-Kamera an der Rückseite und eine 5-MP-Kamera auf der Vorderseite mit Windows-Hello-Unterstützung für die Authentifizierung in Windows 10 per Gesichtserkennung. Das Surface Pro ist 29,2 x 20,1 x 8,5 Millimeter groß und auch die Core-i5-Variante, die übrigens ohne Lüfter aus . Vorinstalliert sind Windows 10 Pro und eine 30-Tage-Testversion von Office 365.

Vergrößern Surface Laptop aktuell im Angebot © Microsoft

Beim Surface Laptop können Sie bis zu 100 Euro sparen. Im Microsoft Store ist das Modell mit Intel Core m3 erhältlich. Dieses Angebot gilt bis zum 6.12., 23:59 Uhr.

Das aus einem Aluminium-Block gefräste Surface Laptop besitzt einen 13,5-Zoll-Pixelsense-Touchscreen mit 3,4 Millionen Pixel, 2256x1504 Pixel Auflösung und 3:2-Format. Auf den Geräten ist Windows 10 S vorinstalliert, aber ein Wechsel zu Windows 10 Pro ist jederzeit und schnell möglich. Der Bildschirm erwies sich im PC-WELT-Test als angenehm hell und zeigte einen ordentlichen Kontrast, lässt sich aber nicht sehr weit öffnen. Aus unserem Test-Fazit: "Ein schickes, ultramobiles Arbeits-Notebook mit Touchscreen, sofern Sie auf Windows 10 Pro umsteigen. Für die eigentliche Zielgruppe, nämlich Bildungseinrichtungen, ist das Gerät aber viel zu teuer. " Den kompletten Test lesen Sie hier: Surface Laptop im Test.



Weitere Angebote im Microsoft Store: