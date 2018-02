Bis 9 Uhr: Galaxy S8 für 499 Euro, Galaxy S8+ für 579 Euro

Das neue Samsung-Flaggschiff Galaxy S9 steht bereits in den Startlöchern und wird am 25. Februar vorgestellt. Klar, dass so kurz vor Release des neuen Super-Phones bereits viel über Design und Specs spekuliert wird. Wir haben uns ins Internet gestürzt und die aktuellsten Gerüchte zum Galaxy S9 gesammelt - und natürlich gibt's davon bereits jede Menge. So wird es neben dem normalen Galaxy S9 wohl wieder ein größeres Galaxy S9 Plus geben, das im Gegensatz zum kleinen S9 über eine Doppel-Kamera verfügen soll. Ansonsten wird sich das S9 designmäßig wohl stark am Vorgänger Galaxy S8 orientieren. Allerdings soll sich Samsung stark auf die Kamera fokussieren, die im S9 eine bessere Low-Light-Performance und wohl erstmals auch eine variable Blende bieten soll. Alle aktuellen Gerüchte zum Galaxy S9 gibt's in diesem Video.