Bioshock Infinite fast geschenkt – neues Humble Bundle

Im neuen Humble Staff Picks Bundle stecken für unter 10 Euro Spiele im Gesamtwert von 100 Euro. Inklusive Bioshock Infinity.

Vergrößern Das Humble Staff Picks Bundle enthält Bioshock Infinite

Humble Bundle startet mit einem neuen Spielepaket ins neue Jahr. Im Staff Picks Bundle stehen vom Humble-Bundle-Team selbst ausgewählte Spieletitel, die einen Blick wert sind. Viele Titel tragen zwar keine bekannten Namen, sind aber bei Steam von den Nutzern positiv bewertet worden.

Highlight des Bundles ist allerdings Bioshock Infinity, welches für 4,92 Euro abgestaubt werden kann. Plus den restlichen Titeln. Aber hier nun die Details zum Bundle. Wie gewohnt dürfen Sie selbst entscheiden, wie viel Ihres Betrages an einen guten Zweck gehen soll.



Wenn Sie mindestens 0,83 Euro zahlen, dann werden die folgenden drei Spiele freigeschaltet:



Tempest

LiEat

Punch Club

Wenn Sie mindestens 4,92 Euro zahlen, werden noch die folgenden Titel freigeschaltet:

Aragami

Beholder

BioShock Infinite

Für 9,95 Euro oder mehr gibt es als Zugabe noch:

• Shenzhen I/O

• 2 US-Dollar im Humble Wallet für Monthly-Abonnenten

Als Zugabe gibt es auch noch die Soundtracks von LiEat, Tempest und Aragami.



Humble Monthly im Januar 2018

Beim Abo-Dienst Humble Monthly bekommen Sie monatlich zahlreiche Spiele zum kleinen Preis. Wenn Sie jetzt das Humble Monthly für den Januar 2018 für knapp über 10 Euro kaufen, dann erhalten Sie sofort die Spiele The Long Dark, Quantum Break und Dawn of War III. Diverse weitere Spiele werden dann mit dem Erscheinen des Humble Monthly Anfang Januar am 5.1. freigeschaltet. Weitere Infos zum Humble Monthly Januar 2018 finden Sie in diesem Beitrag.





