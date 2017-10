Bionic Beaver: Ubuntu 18.04 LTS - Neuerungen und Release-Termin

Bionic Beaver („bionischer Biber“) ist der Name von Ubuntu 18.04. Diese Ubuntu-Version bekommt wieder für fünf Jahre Updates.

Vergrößern Mark Shuttleworth verrät den Namen der nächsten Ubuntu-Version: Bionic Beaver © Canonical

Codename: Bionic Beaver

Bionischer Biber – so heißt die nächste Version von Ubuntu Linux, also Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Das hat Canonical-Gründer und -Chef Mark Shuttleworth wie gehabt v ia Blogeintrag verraten. Falls Sie jetzt rätseln, was „bionisch“ bedeutet: „Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik“, wie es Wikipedia beschreibt.



So entstehen die Ubuntu-Versionsnamen

Alle Ubuntu-Versionen tragen einen Codenamen, der aus zwei Wörtern besteht, die beide mit demselben Buchstaben beginnen. Das erste Wort ist immer ein Adjektiv und das zweite immer eine gefährdete Tierart beziehungsweise ein mythisches Wesen.

Ubuntu 18.10 LTS mit 5 Jahren Support

Das im April 2018 erscheinende Ubuntu 18.04 wird wieder eine LTS-Version sein. Das LTS steht für “Long Term Support”. Canonical bringt alle zwei Jahre eine LTS-Version. Wer bis jetzt Ubuntu 16.04 LTS oder Ubuntu 14.04 LTS verwendet, für den bietet sich ein Upgrade zu Ubuntu 18.04 LTS an.

Canonical wird für Ubuntu 18.04 LTS also wieder fünf Jahre lang Updates bereitstellen. Wer Bionic Beaver installiert, muss somit fünf Jahre lang kein komplettes Betriebssystem-Upgrade durchführen und bekommt für diesen langen Zeitraum alle Sicherheits-Updates.

Im Gegenzug muss man als Anwender dann aber auf die eine oder andere Neuerung verzichten, die Canonical in den Nicht-LTS-Versionen ab Ubuntu 18.10 einführt.

Zum Vergleich: Die beiden letzten neuen Ubuntu-Versionen, nämlich Ubuntu 17.10 Artful Aardvark („schlaues Erdferkel“) und Ubuntu 17.04 Zesty Zapus ("begeisterte Hüpfmaus") waren keine LTS-Version. Somit stellt Canonical nur jeweils neun Monate lang Updates für jede dieser beiden Ubuntu-Versionen bereit.

Insbesondere Ubuntu 17.10 war ein wichtiges Release, weil Canonical damit den bisherigen, selbst entwickelten Desktop Unity durch ein angepasstes Gnome 3.2 ersetzt hat. Der Display-Server Mir wurde bei Ubuntu 17.10 wiederum durch Wayland ersetzt und der Anmeldemanager Light DM durch GDM.



Vom Namen einmal abgesehen wissen wir aber noch nichts über die Neuerungen von Ubuntu 18.04. Die sich nach und nach entwickelnden Release-Notes dürfte man unter diesem derzeit noch nicht existierenden Link finden.



