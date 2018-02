Bill Gates erklärt Airline-Passagieren wie Computer funktionieren

Code.org hat in Zusammenarbeit mit der Khan-Academy und Alaska Air eine Short-Clip-Reihe produziert in der Tech-Größen wie unter anderem Bill Gates den Zuschauern die Funktionsweise von Computern näher bringen wollen.

Vergrößern Bill Gates in der "How Computers work"-Reihe

Die US-Fluglinie Alaska Air will Ihren Passagieren die Funktionsweise von Computern näherbringen, dafür werden demnächst auf Kurzstreckenflügen lehrreiche Clips gezeigt. In den Clips referiert aber nicht irgendwer, sondern wahre Tech-Größen wie Microsoft Gründer Bill Gates, Xbox-Entwickler Nat Brown oder die damalige Apple-Designerin May Li Khoe.

Die Videos selbst stammen aus der Produktion von Code.org. Finanziert wird die Video-Reihe unter anderem von der Khan Academy und Alaska Airlines. Die Videos wurden aber nicht ausschließlich für die Airline produziert, so sind die Videos auch online abrufbar und sollen auch an US-Schulen präsentiert werden.

Bill Gates wurde von "Medium" zum Projekt folgendermaßen zitiert: "Ob du einen PC, ein Smartphone, ein Wearable, ein Gerät aus dem Smart-Home oder ein selbstfahrendes Auto benutzt, es greifen immer dieselben Prinzipien wie diese Geräte funktionieren. Im 21. Jahrhundert sind diese Ideen zur Computer-Wissenschaft Teil einer digitalen Bildung, von der jeder Schüler und jeder Erwachsene profitieren kann."

Die komplette Reihe kann auch online abgerufen werden:

• Was makes a computer, a computer?

• Binary & Data

• Circuits & Logic

• CPU, Memory Input & Output

• Hardware & Software