BFGD: Nvidia bringt riesige 65-Zoll-Monitore für Gamer

Nvidia bringt Riesen-Bildschirme für Gamer. Die als Big Format Gaming Displays bezeichneten 4K-Monitore sind 65 Zoll groß und besitzen die integrierte Streamingkonsole Nvidia Shield. Dank G-Sync soll das Bild ruckelfrei bleiben.

Vergrößern Big Format Gaming Displays (BFGD) von Nvidia © Nvidia

Nvidia stellt auf der CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2018) 65-Zoll-4K-Monitore (165 cm Bildschirmdiagonale) mit 120 Hz Bildwiederholrate für Gamer vor. Diese im wahrsten Sinne des Wortes als „Big Format Gaming Displays“ (BFGD) bezeichneten HDR-Bildschirme produziert Nvidia zusammen mit Acer, Asus und HP.



G-Sync-HDR-Technologie an Bord



Nvidia integriert seine Bildsynchronisationstechnik G-Sync in die BFGD-Monitore. Die G-Sync-Technologie synchronisiert die Bildwiedergabe auf dem Monitor mit der Ausgabe des Grafikprozessors. Das soll Tearing-Effekte und Ruckler bei schnellen Bildläufen verhindern und extrem niedrige Latenzzeiten ermöglichen, wenn auf dem PC, Android-Gerät, einer Konsole oder mit der Nvidia Gamestream-Technologie von einem Desktop- oder Laptop-Gaming-PC gespielt wird. Die G-Sync-HDR-Technologie unterstützt auch die Videowiedergabe mit nativen Framerates, einschließlich der Formate 23.976, 24 und 25 FPS. Darüber hinaus bietet das 4K-HDR-Display eine vollständige direkte Hintergrundbeleuchtung, eine Leuchtdichte von 1.000 Nit und eine DCI-P3-Farbskala.



Nvidia Shield ist integriert



Außerdem ist die Streaming Box Nvidia Shield in den Big Format Gaming Displays verbaut. Eine Shield-Fernbedienung liegt den Monitoren bei. Sie können die Bildschirme aber auch über Sprachbefehle an Google Assistant bedienen.



Shield zusammen mit G-Sync soll die 65 Zoll großen Big Format Gaming Displays zur optimalen und ruckelfreien Wahl für Gamer und Video-Streaming-Fans machen – für letzteres gibt es Apps für Netflix, Amazon Video, Youtube und Hulu.



Die Big Format Gaming Displays sollen ab Sommer 2018 erhältlich sein. Zum Preis gibt es noch keine Angaben.